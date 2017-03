Omar Rayo presenta “El raig que no cessa, segle XXI” a NH Galeria

Del 16 de març al 28 de maig es pot veure a la NH Galeria de Carrera 2, n. 33-36, de Cartagena d’Índies l’exposició El raig que no cessa, segle XXI d’Omar Rayo. La inauguració tindrà lloc el dia 15 de març.

L’exposició presenta vint importants obres d’Omar Rayo que exposen tant l’evolució d’una obra que es va mantenir vigorosa fins al fi, com les característiques que l’han fet única i identificable durant els més de 60 anys de la seva carrera artística.

La seva obra presenta en cadascuna de les seves etpaes una varietat de propostes estètiques i tècniques tan originals com a sorprenents. Demostra, a més, innovacions molt avançades per la seva època. L’obra de Rayo no és estàtica, ni repetitiva: flueix a grans passos d’una fase o altre. Manté sempre la seva individualitat com una actitud oberta a l’experimentació i a els corrents intel·lectuals i estètiques del seu moment.

Etiquetes: NH Galeria · Omar Rayo