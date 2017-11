Olot-Fotografia inaugura “La Garrotxa vs Mondrain” de Montserrat Guarro

L’Espai Cafè 6T7, al carrer dels Sastres d’Olot, acull l’exposició fotogràfica La Garrotxa vs Mondrain amb fotografies aèries de Montserrat Guarro. La inauguració té lloc el 18 de novembre a les 6 de la tarda.

Com diu la pròpia artista “contemplar el món a vista d’ocell és una experiència difícil de descriure. És una festa pels sentits, una sensació de llibertat absoluta. Els ulls s’omplen d’infinit i gaudeixen d’imatges que no havien vist mai i que se li mostren amb total grandiositat. El món es fa llunyà però proper, petit però gran, desconegut però també familiar. El paisatge des del cel es desdibuixa i s’allisa, apropant els seus colors i volums als d’una pintura. Com va dir Mondrian (1872-1944), “sobre una superfície plana com la tela només hi poden haver elements planers”.

La Garrotxa vs. Mondrian vol compartir una mirada agraïda per tot allò que ha vist i sentit des del cel.

Etiquetes: Espai-Café 6T7 · Montserrat Guarro