Olivier Malagnas a l’Hotel Eurostars Zarzuela Park 4*

L’Hotel Eurostars Zarzuela Park 4* inaugura el 4 de novembre a les 20 h. una exposició de l’artista Olivier Malagnas. La mostra es podrà visitar fins al 2 de gener del 2018. La mostra representa les forces de la natura a través del carbonet. L’oceà, la terra, el foc, el vent … Les forces tel·lúriques són les protagonistes d’aquesta sèrie d’obres sorgides de la voracitat artística de l’autor. El seu gest ràpid i precís plasma sobre el paper formes minimalistes que recorden a la seva altra passió, la música.

“La voracitat de l’execució potser no és perceptible a primera vista -explica Olivier- però és la necessitat de crear és la motivació primordial”. El seu treball reflecteix la cristal·lització del temps en què ha forjat la seva personalitat creativa. Per a l’artista Michel Oyharcabal, aquesta mostra abasta “formes sense artificis ni tot, creades per una mà commoguda”. La capacitat del públic de veure més enllà dels traços de l’artista els permetrà descobrir l’emoció que amaga.

