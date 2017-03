“Oleoramas del Parque del Oeste”, del jove Francisco Javier Valverde, a JMGalería

JMGalería presenta l’última obra de l’artista Francisco Javier Valverde (Màlaga, 1991), Oleoramas del Parque del Oeste, projecte, que forma part de la recerca doctoral que l’autor realitza entorn a les relacions que es poden establir entre narració, temps i pintura. Així, Valverde, que en el seu anterior projecte expositiu, Maryon Park, ja s’havia interessat per establir lectures dels seus quadres que impliquessin el recorregut físic de l’espectador per la sala, aquí torna a tensar les possibilitats de la pintura per involucrar-hi múltiples dimensions temporals, aquesta vegada creuant al·legòricament la materialitat de l’oli de les seves teles amb la del cel·luloide que permet projectar imatges successives per produir l’efecte cinematogràfic d’imatge en moviment. Això l’ha portat a configurar, per l’ocasió, una intervenció espacial de diverses sèries, conformada per un total de més de vuitanta quadres, en la qual l’excel·lent sobirania de cadascun d’ells, es conjuga, simultàniament, amb la seva condició evocadora del concepte de still, de fotograma, jugant amb una contínua detenció i l’activació del temps. El sofisticat ús que es fa d’aquesta quarta dimensió es mostra desplegat en diversos plans, fent de la instal·lació una mena de simfonia de heterocronies que remet l’espectador a un vagareig multi temporal pel Parc de l’Oest de Màlaga, lloc de passeig quotidià de Valverde amb el seu gos. Aquesta exposició, comissariada per Polaroid Star, ve acompanyada d’un catàleg, coeditat per Los inventores i JMGalería, que inclou textos tant de la comissària com l’autor.

L’exposició s’inaugura el 17 de març a l’espai columna de JMGalería (c/ Duquesa de Parcent, 12) de Màlaga i es pot veure fins al 3 de juny.

A la imatge, l’artista Francisco Javier Valverde. ©Diputación de Málaga

