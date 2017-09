Okuda San Miguel, Chali i Reskate, artistes convidats a Milestone Project

Milestone Project arriba a la seva sisena edició consolidat com a Festival d’Art Urbà Contemporani i amb l’objectiu principal de connectar cultura i societat, sense prejudicis i a partir de la transformació de l’espai públic. Enguany, el festival tindrà lloc del 5 al 16 de setembre a Girona i s’estructurarà en dos eixos principals: l’Art Urbà i el Pensament. D’aquesta manera, Girona acollirà el work in progress d’alguns dels artistes internacionals d’street art més rellevants i un Debat Milestone per parlar sobre el paper de l’obra d’art avui en dia. Milestone en anglès significa “canvi de rumb” i “punt de trobada” i, com a festival, treballa per donar un nou enfocament que connecti cultura i societat, lliure de prejudicis i amb capacitat transformadora de l’espai.

L’art urbà, eix principal del festival i indiscutible catalitzador de la societat, ocuparà espais i parets de Girona per transformar-la, donar-li color, i sorprendre, tot mantenint un diàleg amb els ciutadans i convidant-los a participar. Un art innovador a l’abast de tothom, socialment compromès, poderós i lliure de barreres i prejudicis. Okuda San Miguel, Elian Chali i Reskate convertiran Girona, per uns dies, en capital de l’art urbà. Ho faran a través de murals de gran format en algunes de les parets més reconegudes de la ciutat.

Okuda San Miguel és un dels artistes més cotitzats en l’àmbit internacional i intervindrà un dels espais amb més visibilitat de la ciutat, una paret de 350m al carrer Caterina Albert. Nascut a Santander però establert a Madrid, Okuda San Miguel presenta un estil que es podria catalogar com a surrealisme pop, amb arquitectures geomètriques multicolors que es fonen amb formes orgàniques, cossos sense identitat, animals sense cap… plantejant contradiccions sobre l’existencialisme, l’univers, l’infinit, el sentit de la vida, la falsa llibertat del capitalisme, mostrant, en definitiva, un clar conflicte entre la modernitat i les nostres arrels. Actualment està preparant una gran exposició a Miami (EUA) i les seves obres es poden veure en carrers i galeries de tot el món: Índia, Mali, Moçambic, Estats Units, Japó, Xile, Brasil, Perú, Sud-àfrica, Mèxic…

Elian Chali és el exponent més gran d’art urbà a Argentina i un dels artistes més reconeguts d’Amèrica Llatina. Intervindrà un mur ubicat a Plaça Espanya, a la sortida de l’estació de l’AVE i de gran format, 250m. Chali és una figura imprescindible per entendre l’art urbà contemporani internacional i presenta un estil molt lluminós, amb colors vius i formes que no deixen a ningú indiferent. Els seus treballs es poden veure arreu del món en països com Australià, Bèlgica, Canadà, Estats Units, Anglaterra, França, Alemanya, Itàlia, Polònia, Perú, Ucraïna, Rússia i Uruguai, entre d’altres. La seva faceta d’artista l’ha portat també a impartir diversos tallers i conferències entorn de l’espai públic i la relació de les ciutats amb diversos projectes culturals i, l’any 2016, va publicar el seu primer llibre, ‘Hábitat‘ (Trimarchi Ediciones).

Reskate és un col·lectiu artístic format per Maria López i Javier de Riba, artistes visuals de Donostia i Barcelona respectivament. En el marc del Milestone, realitzaran dues intervencions: un mural inspirat en la llegenda de les mosques i Sant Narcís, patró de Girona, al carrer Sant Pau, al barri de Sant Pere i un segon mural al Pont de França, a la zona de les Ribes del Ter, projecte realitzat gràcies al suport del departament de sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona. El seu estil ve influenciat per la retolació clàssica, la cultura popular i el disseny gràfic i realitzen muralisme, il·lustracions, disseny gràfic, instal·lacions i projectes expositius. A Girona plantejaran una de les novetats més recents en temes d’art urbà, un mural pintant que canvia segons si és de dia o és de nit. El joc visual respon a la utilització de dues pintures, una de normal i una de fotoluminiscent, que desvetllen noves creacions segons la llum del sol. Entre molts dels seus projectes realitzats fins al moment, en destaca el mural que han pintat aquest estiu a l’Ajuntament de Gràcia de Barcelona pel 200 aniversari de la Festa Major, una intervenció que ha modificat artísticament tota la façana d’aquest edifici públic.

El Pensament vinculat a la cultura, segon eix del festival, serà articulat en una conferència per debatre sobre el nostre entorn, l’espai públic i el paper de l’art en el nostre temps. Aquesta segona branca del festival s’estructura al voltant del Debat Milestone que tindrà lloc el 9 de setembre al Centre Cultural La Mercè i comptarà amb uns ponents de luxe: el dissenyador i il·lustrador Xavier Mariscal, l’escriptora i artista multidisciplinar Alícia Kopf, una de les escriptores i artistes de Girona amb més projecció internacional, i Ignacio Castro Rey, filòsof i gestor cultural. La taula rodona serà moderada per Stefano Puddu, artista, dissenyadors i publicista.

A la imatge, treball d’Okuda San Miguel.

Etiquetes: Elian Chali · Festival Milestone · Okuda San Miguel · Reskate