“Obres mestres de Budapest. Del Renaixement a les Avantguardes” al Museu Thyssen-Bornemisza

Al febrer de 2017, el Museu Thyssen-Bornemisza presenta Obres mestres de Budapest. Del Renaixement a les Avantguardes, una exposició que mostrarà per primera vegada a Espanya una destacada selecció de pintures, dibuixos i escultures procedents de les col·leccions del Museu de Belles Arts de Budapest i de la Galeria Nacional d’Hongria. Noranta obres d’escoles com la italiana, alemanya, flamenca o espanyola, des del segle XV al XX, que inclouen grans noms de la història de l’art com Dürer, Leonardo da Vinci, Rubens, Velázquez, Tiepolo, Cézanne i Manet, a més d’interessants exemples d’artistes hongaresos, que permetran oferir als visitants una mostra representativa de les col·leccions d’aquestes institucions.

L’exposició, comissariada per Guillermo Solana, director artístic del Museu Thyssen, i Mar Borobia, cap de l’Àrea de Pintura Antiga, està organitzada en col·laboració amb el Museu de Belles Arts de Budapest -tancat per obres de renovació fins al març de 2018-, i la Galeria Nacional d’Hongria -on s’exhibeix temporalment part de les seves col·leccions, i serà la primera cita del programa expositiu amb el qual el 2017 se celebra el 25 aniversari de l’obertura al públic del Museu Thyssen, un programa que anirà acompanyat de tota mena d’activitats.

El recorregut per les Obres mestres de Budapest estarà articulat al voltant de set seccions: el Renaixement al Nord, que mostrarà la pintura alemanya del segle XVI a partir d’artistes com Alberto Durero, Lucas Cranach el Vell i Hans Baldung Grien; el Renaixement al Sud, que comptarà amb exemples de Leonardo da Vinci, Lotto, Rafael i Bronzino; el Barroc a Flandes i Holanda, una sala en la qual trobarem obres de Peter Paul Rubens i Anton van Dyck; el Barroc a Itàlia ia Espanya, que exhibirà llenços d’Annibale Carracci, Alonso Cano i Velázquez; el segle XVIII a Europa, amb una excel·lent representació de l’escola veneciana de la mà de Sebastiano Ricci i Giambattista Tiepolo, magnífiques peces de mestres centreeuropeus poc coneguts a Espanya, així com un excepcional conjunt d’escultures de Franz Xaver Messerschmidt; una sala monogràfica dedicada a la nova imatge de la dona, amb obres de Manet a Kokoschka, i, finalment, la modernitat: de Pissarro a Bortnyik, que presentarà l’art internacional des del segle XIX fins a la Primera Guerra Mundial.

