Obres del Museu de Belles Arts de Budapest al Thyssen-Bornemisza

Del 18 de febrer al 28 de maig la Fundació Thyssen-Bornemisza de Madrid presenta l’exposició Obres mestres de Budapest. Del Renaixement a les Avantguardes, que mostrarà per primera vegada a Espanya una destacada selecció de pintures, dibuixos i escultures procedents de les col·leccions del Museu de Belles Arts de Budapest i de la Galeria Nacional d’Hongria. Noranta obres d’escoles com la italiana, alemanya, flamenca o espanyola, des del segle XV al XX, que inclouen grans noms de la història de l’art com Dürer, Leonardo da Vinci, Rubens, Velázquez, Tiepolo, Cézanne i Manet, a més d’interessants exemples d’artistes hongaresos, que permetran oferir als visitants una mostra representativa de les col·leccions d’aquestes institucions.

L’exposició està organitzada en col·laboració amb el Museu de Belles Arts de Budapest -tancat per obres de renovació fins al març del 2018-, i la Galeria Nacional d’Hongria -on s’exhibeix temporalment part de les seves col·leccions, i serà la primera cita del programa expositiu amb el qual el 2017 se celebra el 25 aniversari de l’obertura al públic del Museu Thyssen, un programa que anirà acompanyat de tota mena d’activitats.

A la imatge, Édouard Manet, Dona amb un ventall, 1862. Budapest. Museu de Belles arts.

Etiquetes: Museu de Belles Arts de Budapest · Museu Thyssen-Bornemisza