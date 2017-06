Obre les portes el Centre Botín

El dia 23 de juny obres les portes el Centre Botín de Santander. Durant la presentació, el president de la Fundaciò, Javier Botín, ha recordat que el Centre Botín és el projecte més social, més global i més local de la Fundació Botín, i que “constitueix la millor manera de respondre a la missió per a la qual la Fundació Botín va ser creada el 1964 per Carmen Yllera i Marcelino Sanz de Sautuola: promoure el desenvolupament social de Cantàbria”. Per la seva banda, Fátima Sánchez, directora executiva del Centre Botín, ha incidit en la missió social del Centre Botín i ha destacat el paper fonamental que l’art juga en el desenvolupament personal. Així, ha comentat que “l’art forma part de la nostra essència i té la capacitat de generar estats d’ànim que ens permeten mirar la realitat de formes diverses, permetent-nos ser més oberts, més conscients, i més capaços d’afrontar reptes i resoldre problemes de forma més creativa”.

La Fundació Botín, que presideix des del 2014 Javier Botín, va començar fa sis anys aquest projecte concebut com un centre d’art privat de referència a Europa amb l’objectiu de generar desenvolupament social aprofitant el potencial que tenen les arts per despertar la creativitat.

Amb una superfície construïda total de 10.285 m2, el Centre Botín està ubicat en un enclavament privilegiat de Santander i rescata per a la ciutat l’antic pàrquing del Ferry. L’edifici, situat en voladís sobre el mar, està revestit per 270.000 peces circulars de ceràmica nacrada que reflecteixen la llum i els colors canviants de la mar i del cel. Articulat en dos volums, l’oest dedicat a l’art i l’est a les activitats culturals i formatives, l’edifici compta amb dues àmplies sales d’exposicions (2.500 m2 en el seu conjunt), un auditori per a 300 persones, aules formatives, àrea de treball, un restaurant anomenat “el Moll” i dirigit pel xef dues estrelles Michelin Jesús Sánchez, una botiga i un terrat que ofereix una nova mirada sobre la ciutat i la badia.

El nou centre d’art es troba en els històrics Jardins de Pereda que, com a part del projecte, han estat remodelats i ampliats pel reconegut paisatgista Fernando Caruncho en col·laboració amb Renzo Piano. Inaugurats el 22 de juliol de 2014, els jardins han doblat la seva extensió i triplicat les zones verdes fins a arribar al mar, en un projecte arquitectònic i paisatgístic en el qual tan important és el mateix edifici com els espais públics creats al seu voltant. Les places al nord ia l’oest de l’edifici, sent aquesta última un amfiteatre, serviran d’escenari per a les arts escèniques, projeccions audiovisuals, activitats formatives, debats i projectes creatius.

Dirigit per Fátima Sánchez, el Centre Botín continuarà i potenciarà el programa d’Arts Plàstiques de la Fundació Botín, un programa que es desenvolupa al voltant de tres eixos: formació a través de beques i tallers internacionals dirigits per artistes de rellevància; investigació del dibuix dels grans mestres espanyols de totes les èpoques; i divulgació per mitjà d’exposicions internacionals produïdes per la mateixa Fundació fruit dels seus programes de recerca (Eduardo Rosales, Bartolomé Esteban Murillo, José de Madrazo o José Gutiérrez Solana, entre d’altres) i formació (Joan Jonas, Julie Mehretu, Carlos Garaicoa i Tacita Dean són bon exemple d’això). A més, la col·lecció d’art de la Fundació Botín és fidel reflex del seu programa d’Arts Plàstiques, que té una trajectòria de més de trenta anys. Especialitzada en art contemporani, compta amb obres realitzades en una gran varietat de mitjans: pintura, escultura, dibuix, fotografia, vídeo i instal·lació, etc. El Director Artístic del Centre és Benjamin Weil, que es va incorporar a l’equip de la Fundació en 2014.

La Comissió Assessora d’Arts Plàstiques de la Fundació Botín és l’encarregada de desenvolupar el programa expositiu del Centre Botín, i ho fa sota la direcció del seu president i exdirector de la Tate Modern, Vicent Todolí. També formen part d’aquesta comissió Paloma Botín, Udo Kittelmann, Manuela Mena, María José Salazar i Benjamin Weil.

Programa expositiu del 2017

El Centre Botín obre les portes amb tres grans exposicions: la primera mostra a Espanya de Carsten Höller, un dels artistes més importants del panorama contemporani internacional; l’exposició més rellevant dedicada al nostre país als dibuixos de Goya, realitzada en col·laboració amb el Museu del Prado; i una selecció de la col·lecció d’art de la Fundació Botín, que també tindrà el seu espai al Centre Botín amb diferents presentacions al llarg de l’any.

A més de les exposicions amb què inaugura, el Centre Botín acollirà a la tardor una retrospectiva de l’obra de Julie Mehretu comissariada per Vicente Todolí i Suzanne Cotter, directora del Museu d’Art Contemporânea Serralves (Porto) i entitat amb la qual la Fundació Botín ha coproduït l’exposició. “Julie Mehretu – Història universal de tot i res” serà una de les exposicions individuals.

Foto: Enrico Cano.

Etiquetes: Centre Botín