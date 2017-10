Obre a Madrid la gran retrospectiva dedicada a Alphonse Mucha

Després de l’èxit obtingut per l’exposició dedicada a Escher, Arthemisia obre al públic a Madrid, al Palacio de Gaviria una mostra dedicada a les figures icòniques femenines plenes de sensualitat d’Alphonse Mucha, artista txec considerat l’inventor de l’Art Nouveau.

Es tracta d’una àmplia retrospectiva amb més de 200 obres pertanyents a la Mucha Trust Collection, organitzada i produïda per Arthemisia en col·laboració amb la Fundació Mucha i comissariada per Tomoko Sato, conservadora d’aquesta fundació des de l’any 2007. La mostra analitza el desenvolupament de la carrera de Mucha i les metes d’aquest artista polièdric i visionari. L’espai expositiu està dividit en sis seccions que pretenen mostrar els diferents aspectes de la personalitat de l’artista txec: bohemi, creador d’imatges per al gran públic, cosmopolita, místic, patriota i filòsof.

Avui, Alphonse Mucha és considerat un dels artistes txecs més famosos del món. Nascut l’any 1860 a la petita ciutat d’Ivancice, va aconseguir fama internacional al París fi de siècle (finals del segle XIX) gràcies als seus cartells per als espectacles teatrals de Sarah Bernhardt, l’actriu francesa més popular de l’època, així com a els panells decoratius que representaven dones en postures airoses.

Per als seus cartells, Mucha va desenvolupar un estil particular, caracteritzat per composicions harmonioses, formes sinuoses, línies orgàniques i paletes de colors tènues. L’estil Mucha no va trigar a convertir-se en sinònim d’Art Nouveau, tendència decorativa que definiria tota una època.

