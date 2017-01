L’exposició de Riera i Aragó a la Galeria Eude, prorrogada fins al 18 de febrer

bernat puigdollers

Riera i Aragó és un artista de llarga trajectòria. S’ha mantingut fidel des dels seus inicis a unes conviccions estètiques i a una mateixa temàtica de possibilitats infinites que l’ha acompanyat al llarg de tots aquests anys. Josep Maria Riera i Aragó ha trobat un llenguatge propi i inesgotable. Fascinat per la inventiva i la capacitat de l’home per crear artefactes que l’ajudin a progressar i que supleixin i completin les seves mancances, per l’esperit aventurer i les ànsies de saber i l’anhel de la descoberta, ha traslladat el seu interès pel maquinisme a la seva obra plàstica, d’una figuració molt personal, al límit de l’abstracció. Riera i Aragó humanitza i aporta calidesa al món fantàstic de les màquines. Els objectes voladors, artefactes submarins, hèlixs i paisatges misteriosos que dominen el conjunt de la seva obra acostumen a tenir un cert caràcter i actitud humana. Ell mateix afirma: “Cada avió és un estat d’ànim, són el meu alter ego.” Però, més enllà d’aquesta projecció personal, la seva obra és la representació delicada d’una reflexió constant realitzada al llarg dels darrers vint anys sobre el moviment, sobre el vol, sobre l’artefacte creat per l’home amb l’anhel d’aixecar els peus de terra i descobrir nous mons com els que Riera i Aragó imagina. Explora les múltiples possibilitats que li ofereix la matèria buscant l’equilibri ingràvid entre el cel i la terra a través del dinamisme i la transformació.

La mostra que la galeria Eude de Barcelona va inaugurar el 29 de setembre, i que en un principi s’ha pogut veure fins al desembre ha estat prorrogada fins al 18 de febrer del 2017, centra l’atenció en l’obra sobre paper de Riera i Aragó: dibuix, pintura, collage i també obra gràfica, amb gravats a l’aiguafort, l’aiguatinta, a la punta seca, etc. Un conjunt important que aplega obres que daten de l’any 1989 fins a l’actualitat, donant una visió àmplia del conjunt de la seva obra i del procés de maduració d’un estil i d’una tècnica, la del gravat, que coneix i domina àmpliament. S’hi presenten obres de petit format, subtils i delicades, i altres de gran format, imponents, però sense perdre mai el caràcter innocent i irònic tan característic de les seves composicions. L’artista s’aventura amb tècniques molt diverses: el gravat, l’aiguatinta, l’aiguafort i, en ocasions, per exemple, fins i tot combina l’aiguafort amb el collage. Damunt del paper, el caràcter eteri de l’obra de Riera i Aragó s’accentua, els artilugis voladors que hàbilment dibuixen les seves mans damunt l’espai, semblen mantenir-se suspesos en l’aire. Riera i Aragó, constructor de ginys, presenta en aquesta mostra un món personal, alhora estàtic i dinàmic, alhora temporal i intemporal, que ha anat descobrint i construint durant més de vint anys. La galeria Eude ens dóna una nova oportunitat per endinsar-nos de nou i fer-nos partícips de l’aventura plàstica de Riera i Aragó.

A la imatge, Riera i Aragó. Vol d’avió II. 1989. Aiguatinta i aiguafort amb collage de paper sobre paper fet a mà. 100×100 cm. Edició de 21 exemplars.

