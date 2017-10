Oberta la convocatòria per al III concurs d’Art Emergent Sabadell

L’Acadèmia De Belles Arts de Sabadell obre fins al 26 de novembre la convocatòria per al III concurs d’Art Emergent Sabadell.

Bases del concurs:

1. Participants

Pot participar tota persona física que realitzi activitats artístiques i estigui en una entitat o col·lectiu artístic.

2. Les obres

Tant el tema com la tècnica són lliures per optar al premi general, són excempts els que optin pel premi a la categoria destacada de l’edició en curs, enguany aquesta categoria és la ceràmica. Cada concursant podrà participar amb una sola obra. Característiques de l’obra: Les dimensions en el cas de les obres bidimensionals no ha d’excedir els 200 x 200 cm, mentre que el màxim de les obres tridimensionals és de 200x100x100cm.

3. Premis

3.1. Premi Art Emergent Banc Sabadell. Premi atorgat per la Fundació d’Art Banc Sabadell que constarà de 2000€ pel guanyador i l’obra passarà a formar part de la col·lecció privada de la Fundació.

S’aplicaran a l’import del premi les retencions que, en concepte d’IRPF o altres tributs, siguin aplicables. L’import del premi comprèn, a més, qualsevol altre impost que, si escau, sigui repercutible. Si algun dels candidats es troba en una situació (com ara la doble nacionalitat) que l’obliga a una tributació especial, cal que ho consigni entre les seves dades personals.

3.2. Primer Accèsit. L’Academia de Belles Arts de Sabadell atorgarà un premi que constarà en una exposició individual en una de les seves instal·lacions, al participant que hagi quedat en segona posició per darrera del guanyador.

3.3. Segon Accèsit. L’Academia de Belles Arts de Sabadell atorgarà un premi que constarà en una exposició individual en una de les seves instal·lacions, al participant que hagi quedat en tercera posició per darrera del guanyador.

3.4. Premi categoria destacada. L’entitat col·laboradora atorgarà un premi no econòmic determinat per la propia entitat al participant que sigui guanyador en aquesta categoria. Enguany l’entitat col·laboradora serà l’Escola de Ceràmica de la Bisbal d’Empordà i el premi serà un curs intensiu de ceràmica (a escollir pel guanyador) amb allotjament a les seves instal·lacions.

[Els participants que optin pel premi general no podran optar pel premi de categoria destacada i els participants que optin pel premi categoria destacada no podran optar pel premi general.]

4. Jurat

El jurat de selecció està format per professionals del món de la cultura i comissaris d’exposicions aliens a l’entitat, així com de membres de Junta de l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell F.P. Les decisions del jurat són inapel·lables.

5. Termini d’admissions i preselecció

A partir del 25 de setembre i fins al 26 de novembre de 2017, els artistes participants hauran d’enviar un mail (academia@fbellesarts.org) amb les següents dades: Nom de l’artista, currículum artístic i obra que presenta a AES –imatge amb alta resolució- amb la seva fitxa tècnica (títol, mides, tècnica). La informació s’enviarà en format pdf i no superarà el pes màxim de 4 Mb. Entre totes les sol·licituds rebudes se’n farà una selecció i contactarem amb els artistes escollits. Aquestes obres formaran part de l’exposició del mes de desembre i optaran al premi esmentat.

6. Presentació de les obres seleccionades

Les obres seleccionades s’hauran d’enviar o portar en mà de l’1 al 10 de desembre (3, 4 i 10 de desembre tancat) de 2017, de dimarts a dissabte de 17:30 a 20:30h a la seu de l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell (Passeig Manresa 20, Sabadell). Acompanyant l’obra es presentarà un sobre amb el nom de l’obra, nom de l’artista i una fotocòpia del dni o passaport. Els autors seleccionats per a participar en aquesta edició d’AES s’encarregaran de l’enviament i l’embalatge de les obres en la seva totalitat, essent-ne ells els únics responsables, tant a l’hora de deixar l’obra com de recollir-la. L’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell F.P. no es responsabilitzarà dels desperfectes que les obres puguin patir en el seu procés de transport.

7. Exposició

Amb les obres seleccionades i premiades d’AES, s’organitzarà una exposició a l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell F.P, que durarà 2 mesos (encara per determinar), la inauguració de la qual serà el 16 de desembre del 2017 a les 18h, durant aquesta inauguració es lliuraran els premis esmentats. Aprofitant el dia de la inauguració es realitzarà una programació artística tant a dintre de l’Acadèmia com al carrer Manresa de Sabadell.

8. Recollida

La retirada de les obres tindrà lloc la setmana següent a la finalització de l’exposició, de dimarts a dissabte de 17:30 a 20:30h. La no recollida en les dates establertes, implica que l’obra formarà part del fons de l’entitat.

9. Disposicions finals

La presentació de les obres, implica la cessió gratuïta a favor de l’Acadèmia de Belles Arts, durant el termini de duració d’AES i els drets de reproducció per tal de poder fer la màxima difusió al certamen. El fet de participar en el concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases.

