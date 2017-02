Oberta la convocatòria per a Stripart a Barcelona

annaïs miró

De l’1 de març al 9 d’abril de 2017, els artistes de fins a 35 anys podran presentar-se a la convocatòria de la XXII edició d’Stripart a Barcelona. Serà al Centre Cívic Guinardó, a la Ronda Guinardó, 113-141. Artistes de fins a 35 anys de qualsevol disciplina poden presentar els seus projectes per participar a la mostra d’art emergent. En aquesta edició s’obren tres convocatòries: la general, la Site Specific i una convocatòria de mediació cultural. Presentar un projecte artístic, fer una intervenció de la cuina o proposar un projecte de mediació cultural. En aquesta edició presentem tres convocatòries diferents per consolidar l’objectiu de la mostra: servir de pont per als artistes emergents al circuit artístic de la ciutat i crear xarxa entre actrius, performers, fotògrafs, pintores, videoartistes, clowns, artistes sense etiquetes i gent que ja camina pel circuit professional de la ciutat. Per això, a cada edició comptem amb col·laboracions. A la XXII edició comptem amb l’espai teatral Porta 4, la Nau Ivanow, l’Art Photo BCN, i la galeria NauArt. Com a novetat d’enguany, anunciem que hi haurà un jurat (encara per determinar) que seleccionarà les obres que formaran la programació durant el curs 2017-2018 en el marc de les exposicions del centre cívic Guinardó. Durant 15 dies – de l’1 al 14 de juliol -, el centre cívic Guinardó es converteix en una gran sala expositiva i en gresol de tendències culturals emergents. Tallers, espectacles, xerrades i una exposició constant omplen el centre durant els 15 dies que dura la mostra, on hi participen una mitjana de 100 artistes per cada edició. No hi ha temes ni disciplines prefixades, l’objectiu es fer una radiografia del panorama emergent i experimental de la ciutat. Com diu l’Adrià Pino, participant de l’edició del 106, “l’Stripart és un antídot per la frustració dels artistes”. L’Stripart és una mostra d’art amb més de 600 metres quadrats d’espai expositiu, quinze dies d’activitats en viu i més de 100 artistes. La mostra inclou tots els llenguatges artístics i dóna el tret de sortida a artistes en eclosió.

