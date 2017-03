Oberta la convocatòria dels Premis ArtsFAD 2017

annaïs miró

Ja s’ha obert la convocatòria per participar als Premis ArtsFAD 2017 adreçada a creadors de qualsevol disciplina artística residents a l’Estat espanyol. Des del 2003 els guardons els convoca l’Associació d’Artistes i Artesans del FAD, A-FAD, i tenen l’objectiu d’estimular la creació d’obres artístiques d’excel·lència pel seu concepte, qualitat material i execució tècnica. Les inscripcions es poden presentar fins el 10 d’abril tal com indiquen les bases dels premis. La convocatoria romandrà oberta fins el 10 d’abril i les peces finalistes serán exposades al Disseny Hub Barcelona, seu de l’A-FAD, del 26 de juny al 29 d’octubre. Els Premis ArtsFAD 2017 presenten algunes novetats, començant pel seu propi nom: s’ha volgut posar de relleu la inclusió de totes les arts i ser, així, una convocatòria multidisciplinària. Aquest canvi ve motivat després d’una investigació teòrica profunda que es plasma al propi disseny gràfic de la convocatòria a partir de frases i cites fetes per teòrics. Aquestes posen de relleu la relació establerta entre els artesans i els artistes plàstics amb la matèria, en unes reflexions que venen motivades des de diferents àmbits del pensament. S’entregaran un total de tres premis, Primer i Segon atorgats pel jurat, i el Premi d’Opinió a partir dels vots del públic. En l’edició d’aquest any no hi haurà diferenciació de categories entre professionals i estudiants, com sí s’havia fet en edicions anteriors. Una altra novetat és el tipus de peces que es poden presentar als premis: han de ser obres úniques, que revelin un gran coneixement d’ofici i que siguin un objecte nascut en l’àmbit del treball de la matèria sense una funció pròpiament utilitària. Enguany el jurat està format per professionals provinents de diversos àmbits de les arts i l‘artesania per tal d’aportar diferents visions a l’hora de fer la selecció dels candidats. El jurat d’aquesta edició està format per: Josep Corredor-Matheos, crític d’art; Judith Camps, presidenta de la Federació d’Associacions d’Artesans d’Ofici de Catalunya (FAAOC); Martí Peran, comissari independent i teòric de l’art;Miquel Molins, president de la Fundació Banc Sabadell; Rocío Santa Cruz, galerista; Teresa Rosa Aguayo, artista i Premi ArtFAD 2006; i finalment Victòria Rabal, presidenta de l’A-FAD i directora del Museu Molí Paperer de Capellades. Els Premis ArtsFAD formen part del festival FADfest que organitza el FAD, Foment de les Arts i del Disseny. El FADfest és la gran cita anual dels sectors del disseny i la creativitat a Barcelona. A més de concentrar els premis més prestigiosos d’Espanya en disseny gràfic, industrial, arquitectura i arts i oficis contemporanis, reuneix els millors projectes de l’any en una sola exposició imprescindible i organitza un complet programa de debats i accions al voltant de l’art, la cultura i el disseny. L’exposició del FADfest es podrà veure del 26 de juny al 29 d’octubre a l’Edifici Disseny Hub Barcelona. L’entrega dels Premis ArtsFAD 2017 tindrà lloc el 28 de juny.

