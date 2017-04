Obert el concurs de comissariat per la presència a la Biennal d’Arquitectura

L’Institut Ramon Llull ha obert un concurs públic per escollir un projecte de comissariat i producció per a la participació de Barcelona com a ciutat convidada a la Biennal d’Arquitectura de Bons Aires que tindrà lloc del 7 al 22 d’octubre a l’emblemàtica Usina del Arte, ubicada al Districte de les Arts del barri de la Boca (Bons Aires). La participació de Barcelona es concretarà en una exposició d’arquitectura, un cicle de conferències i un programa d’activitats acadèmiques. Les propostes de comissariat, que es poden presentar fins el proper 8 de maig a les 12h, han de respondre a aquestes necessitats d’acord amb el marc conceptual explicitat en el concurs.

Aquest marc conceptual concreta que “S’ha de mostrar l’arquitectura de la ciutat Barcelona des de la percepció ciutadana. Les noves fórmules de col·laboració del ciutadà amb l’arquitecte han fet emergir una nova manera de fer arquitectura que s’allunya del personalisme per apropar-se a les inquietuds socials i condicionar la transformació urbana de la ciutat.

El comissariat de l’exposició haurà de ser compartit com a mínim per 3 comissaris, que aportin diferents punts de vista segons els seus camps de coneixement.

Per aconseguir aquests objectius, l’exposició haurà d’utilitzar majoritàriament mitjans audiovisuals, sense deixar de banda qualsevol altre mitjà d’expressió que es consideri adient i pertinent”.

La Biennal no ha comptat mai amb una ciutat convidada, i per això la invitació de Barcelona prendrà una especial significació i protagonisme en el programa d’activitats. La participació de Barcelona a la Biennal constitueix una excel·lent plataforma de promoció internacional de l’arquitectura catalana i més específicament barcelonina a l’Amèrica Llatina i altres mercats internacionals. La Biennal també reforçarà el posicionament de ciutat i el model Barcelona a l’Amèrica Llatina i es traduirà en oportunitats de negoci per als professionals i empreses associades al sector de l’arquitectura.

L’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Ramon Llull seran els organitzadors de la presència de Barcelona com a ciutat convidada a la Biennal d’Arquitectura de Bons Aires. L’Institut Ramon Llull és un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’Ajuntament de Barcelona.

Podeu consultar les bases del concurs aquí.

Etiquetes: Biennal d'Arquitectura de Bons Aires · Institut Ramon Llull