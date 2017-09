Fins a la tardor es pot visitar l’exposició “Nusos mariners” al Museu de la Pesca de Palamós. L’exposició, que està ideada i produïda pel mateix museu, subratlla la importància i omnipresència dels nusos a bord d’un vaixell, elements indispensables per a la seva seguretat i bàsics en la formació de qualsevol mariner. La mostra dóna llum als nusos més habituals per a la gent de mar i està configurada per 20 plafons amb la reproducció de 20 nusos a grans dimensions que permeten conèixer l’ús, la història o les anècdotes relacionades amb cada un d’ells, des de la gassa de mà al barrilet, passant per la volta d’escota, l’entolladura o el nus de pardal. A més l’exposició repta al visitant a demostrar la seva perícia en l’elaboració de nusos. Al costat de l’explicació de cada nus, pas a pas, un cap solt ens convidarà a intentar replicar-lo, tot posant de manifest que hi ha nusos senzills i nusos difícils, però que tots acompleixen una funció específica per a la seguretat dels vaixells de la integritat dels ormeigs de pesca.

La museografia ha anat a càrrec de Quim Esteve i el disseny gràfic, del despatx Lupagràfic. Els dibuixos són obra de Panxo Pi-Sunyer.

