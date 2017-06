“Nude and naked” de Ismael Smith al Museu d’Art de Cerdanyola

Coincidint amb l’exposició que el MNAC dedica a Ismael Smith, el Museu d’Art de Cerdanyola presenta una visió complementària concentrada en els aspectes més “marginals” que van contribuir a l’estigmatització i oblit que durant dècades ha patit la figura del polifacètic i personal artista.

Per una banda, a la sala permanent dedicada a Smith, s’exhibirà una petita mostra sobre la temàtica del nu a l’obra de l’artista, que farà emergir el vessant més ocult, la seva identitat sexual i l’origen jueu. Nude and naked proposa una revisió a partir d’una de les temàtiques més habituals a l’obra de l’artista, el nu, tot abordant diversos temes que es relacionen amb estereotips de la sexualitat i la personalitat d’Smith. L’equip “El Palomar” donarà el contrapunt des de la perspectiva del moviment Queer.

Per altra banda, a l’espai Arc del museu se succeiran tot un seguit d’instal·lacions de joves artistes emergents que establiran un diàleg amb les disciplines del polifacètic creador (escultura, il·lustració, joieria), tot destacant la visió més trencadora i moderna d’Smith. I per acabar, a través del programa de salut mental que es porta a terme en col·laboració amb Sant Joan de Déu, s’abordarà a través d’uns tallers l’altre estigma d’Smith, la malaltia mental, ja que l’artista va ser reclòs contra la seva voluntat en un sanatori psiquiàtric on passaria els darrers anys de la seva atzarosa vida.

L’exposició es pot veure del 15 de juny al 30 de setembre al Museu d’Art de Cerdanyola (c/ de Sant Martí 88).