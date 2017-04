El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana treu a concurs públic quatre noves convocatòries per a projectes amb perfil educatiu i social. Es tracta de les convocatòries Resistències artístiques, de producció artística en entorns educatius; Tangent, per projectes de mediació cultural; Reset, relectures de gènere i multiculturalitat; i Altaveu, convocatòria per a projectes d’inclusió i cohesió social.

El responsable de Cultura de la Generalitat, Vicent Marzà, ha volgut destacar que “em pareixen especialment importants aquestes convocatòries perquè són una mostra del magnífic mestissatge de dues àrees clau del nostre govern, cultura i educació. Utilitzar la cultura com a eina d’educació per a fomentar la creativitat, l’esperit crític de l’alumnat, la igualtat social i de gènere o la multiculturalitat són grans objectius del Govern del Botànic i aquestes convocatòries són un bon element del treball en aquest sentit”.

Amb un pressupost total de 86.800 €, la institució museística seleccionarà 16 projectes que segons els impulsors, “completaran el nostre programa d’educació i mediació a més de contribuir a la professionalització del sector artístic valencià”. Les tres primeres convocatòries estan dirigides tant a artistes que desenvolupen el seu treball en el camp de les pràctiques participatives o pedagògiques com a educadors i educadores de la Comunitat Valenciana.

El director del Consorci de Museus, Lluis Pérez Pont, ha recordat que cada convocatòria compta amb un jurat específic, integrat per professionals del sector d’acord amb el Codi de Bones Pràctiques de la Cultura Valenciana, la qual cosa garanteix la seua independència i la transparència en els processos de selecció.

El termini de presentació de sol·licituds per a les quatre convocatòries finalitza el 12 de maig de 2017.

