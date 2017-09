Nova temporada a Anquin’s amb Marta Lafuente

La Galeria d’Art Anquin’s, carrer Campoamor 2 de Reus, presenta del 15 de setembre al 18 d’octubre de 2017 la mostra individual de Marta Lafuente Micromundos.

Durant la inauguració és presentarà el vídeo d’animació La Boite realitzat per Marta Lafuente amb 290 dibuixos de moviments de dansa. El vídeo és va presentar a l’Festival de Videodansa de Palma a la Fundació Miró i vol ser un petit homenatge al món de la dansa tot combinant diferents formes d’art com la pintura, el dibuix i l’animació.

La dansa és un dels mons que han captivat l’atenció de l’artista. L’harmonia, l’elegància, el dinamisme i els moviments de la dansa clàssica o contemporània han estat interpretats per Marta Lafuente amb tota la força i caràcter del seu traç.

Marta Lafuente també ens presenta la sèrie “Mascotas”, on ha reflectit el món imaginatiu, innocent i oníric del nens. Acompanyats per les seves mascotes, els nens són els protagonistes d’alguns dels cartons que s’exposen a la galeria. L’artista utilitza la tècnica mixta (carbonet, grafit, pastel i oli) sobre un suport poc habitual com el cartó que normalment encola a una taula. Amb aquesta tècnica, Marta Lafuente aconsegueix una gran expressivitat.

L’artista retrata la infància com si fos mirall de records passats. No pretén capturar el moment fugisser, sinó retratar moments d’absència i de memòria que queden sintetitzats en els retrats d’infància que ens mostra. L’autora diu sobre aquestes escenes i els nens que les poblen: “Ells són testimonis sorpresos d’aquest món de les hores i els dies, potser d’un temps perdut per sempre i que no obstant això, sembla estar contingut, suspès i present com un retall d’eternitat … posseeixen la màgia del temps detingut. I intento enfrontar-me, un cop més, al silenci, a la immobilitat, a una pregunta, mai a una resposta, sobre la condició humana. ”

A la imatge, Marta Lafuente, “Descanso”.

