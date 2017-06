Nova sessió del cicle de conferències ‘Full Frame’ al Cendeac

El Centre de Documentació i Estudis Avançats d’Art Contemporani de la Regió de Múrcia (Cendeac), carrer de la Mare Elisa Oliver Molina s / n, acull el 22 de juny de 2017 a les 19:30 hores, la segona sessió del cicle de conferències ‘Full Frame’ sobre fotografia contemporània amb una trobada entre Pascual Martínez, membre del col·lectiu Underphoto, i el fotògraf madrileny Julio Galeote.

Aquest cicle de conferències, organitzat per la Conselleria de Turisme, Cultura i Medi Ambient i coordinat per Underphoto, busca introduir a un públic general interessat en l’art i en la cultura en les noves manifestacions i visions de la fotografia contemporània. L’entrada és gratuïta fins a completar aforament.

La directora general de l’Institut de les Indústries Culturals i de les Arts (ICA), Marta López-Briones, ha afirmat que “aquest nou cicle dóna visibilitat a les noves línies de creació i producció dels joves creadors de la fotografia contemporània”. Ha indicat que les reflexions dels autors “creen un entorn de debat sobre les noves línies que s’obren en el món de les arts visuals a través de projectes fotogràfics rellevants i creatius i el testimoni d’autors molt reconeguts”.

El projecte de Juliol Galeote es desenvolupa dins de la pràctica de la instal·lació i la seva documentació. Les imatges fan referència a la transformació en l’espai, en relacionar els objectes i el seu context, posant en qüestió la manera en què es perceben. Les peces d’aquest fotògraf s’instal·len a la frontera entre realitat i ficció.

L’autor utilitza en els seus treballs objectes trobats, fàcilment recognoscibles, que creen nous plans en la percepció de la quotidianitat. El resultat és la creació d’una sèrie d’imatges que interroguen l’espectador des del estranyament que provoca el casual i el coincident en unes escenes construïdes a consciència.

Les properes sessions del cicle es reprendran a partir del pròxim mes de setembre, amb la participació de Gustavo Alemany en diàleg amb Daniel Mayrit (21 de setembre). El 26 d’octubre tindrà lloc la presentació del col·lectiu Underphoto i les trobades continuaran amb Agus Bres, qui conversarà amb Miren Pastor (23 de novembre), i Vincent Sáez, que analitzarà aquesta disciplina artística amb Bego Antón (14 de desembre).

Juliol Galeote (Madrid, 1977) és graduat per la Royal College of Art de Londres (MA Fine Art Photography) i va realitzar el Màster de Fotografia Concepte i Creació en EFTI. Ha exposat la seva obra en institucions com en The Photographer’s Gallery i Christie Gallery (Londres), Tabacalera, CentroCentro, Cercle de Belles Arts, MACUF, Museu Portuguès de Fotografia, i en nombroses galeries comercials tant en exposicions individuals com col·lectives.

Ha participat en fires internacionals com London Art Fair, Arco o Estampa i ha participat en festivals com Photoespaña, Encontros dóna Imatge i Fotofestiwal. També ha rebut beques i residències com la de l’Acadèmia d’Espanya a Roma, Transvisiones Miami, La Filature, i ha estat seleccionat en certàmens com Circuits d’Arts Plàstiques de la Comunitat de Madrid, Injuve, el Concurs de Fotografia Purificación García i FreshFaced + WildEyed, entre d’altres. Té obra tant en col·leccions públiques com privades.

A la imatge, instal·lació de Julio Galeote.

Etiquetes: CENDEAC · Julio Galeote · Pascual Martínez