Nova jornada professional de DOCfield Barcelona

Del 19 d’octubre al 30 de novembre se celebra la 5a edició de DOCfield Barcelona, ​​el festival de fotografia documental de Barcelona, ​​organitzat per la Fundació Photographic Social Vision, entitat sense ànim de lucre compromesa en la divulgació del valor social del fotoperiodisme, que compta amb la col·laboració principal de la Fundació Banc Sabadell.

DOCfield Barcelona, ​​que canvia les seves dates, passant de la primavera a la tardor amb l’objectiu de facilitar una experiència més reflexiva dels continguts, transforma Barcelona en el centre de referència internacional de la fotografia documental i el periodisme visual, i reconeix públicament el seu valor social. Un festival amb exposicions gratuïtes i obert a tothom que convida a la reflexió, al debat i a la creació d’opinió pública.

La temàtica de la 5a edició de DOCfield gira al voltant de la mobilitat humana. El festival explora i investiga les diferents formes del viatge i es qüestiona temes com: Per què ens movem? Com transforma el viatge la identitat personal? La mobilitat humana és una condició, un privilegi, una necessitat? Fidel als seus principis, DOCfield Barcelona és un festival que planteja interrogants a través de la fotografia documental amb l’objectiu de fer reflexionar al públic. La temàtica de la nova edició del festival va sortir d’una sèrie d’enquestes anònimes realitzades a ciutadans de Barcelona.

La Ruta DOCfield, la secció oficial del festival, permet al públic fer un “viatge” per la seva programació seguint un eix geogràfic central que travessa Barcelona des del nus Diagonal-Passeig de Gràcia fins a Colom, i que inclou els següents espais: Palau Robert, Espai Mercè Sala, Universitat de Barcelona, ​​FNAC Triangle, CC Pati Llimona, Arts Santa Mònica i Museu Marítim de Barcelona.

Com a novetat, DOCfield Barcelona organitza DOCfield PRO, una jornada professional destinada a fotògrafs, periodistes i professionals de la comunicació del tercer sector i la cultura. Una sèrie de ponències i comunicacions breus entre professionals on es debatrà el paper dels prescriptors pel que fa al consum d’informació: l’audiència i com arribar-hi. DOCfield PRO, “Prescriptors i audències. Casos d’èxit que inspiren canvis”, comptarà amb tres ponències a càrrec de Cristian Palazzi de la revista en línia Playground, que parlarà sobre l’èxit d’audiència de la plataforma de notícies, Ismael Nafría, que explicarà la transformació digital del The New York Times, i Fernando Casado i Paula García, que parlaran de la relació de l’individu amb la transformació social participativa a partir del seu documental “Towards the Human City”.

