Nova Convocatòria Can Felipa Arts Visuals 2017

Can Felipa Arts Visuals presenta les Bases de la nova Convocatòria destinada a donar suport a la creació emergent. Amb la intenció de fer transparent el procés de treball col·laboratiu entre artistes, comissaris i dissenyadors emergents que realitza aquest programa des de fa anys, per aquest 2017 es mantenen les modalitats de Comissariat, Creació artística i Comunicació gràfica.

Enguany, el període de recepció de propostes serà del 31 de maig al 21 de juny. La comissió de selecció d’aquest any incorpora Rafel Bianchi, artista visual; Laia Ramos, la Fundició; Juan Canela, comissari independent; i Carles Murillo, grafista, a més de les coordinadores del programa d’Arts Visuals.

El programa d’Arts visuals del Centre cívic Can Felipa està totalment vinculat a la sala d’exposicions, que per la seva particular configuració, amplitud (més de 500 m2) i lluminositat, permet una gran versatilitat. Des dels seus inicis d’activitat, el 1996, fins a l’actualitat, hi han exposat més de quatre-cents artistes, comissaris i altres professionals de l’art. Per la seva tradició en el suport de les arts més experimentals, sobretot de caràcter jove, i per la seva trajectòria, que l’avala com a espai de referència a Barcelona en el suport a les arts visuals, la sala de Can Felipa està integrada a la xarxa de sales d’art de la ciutat i té un paper clau en els circuits de creació emergent de Catalunya.

A la imatge, cartell de la Convocatòria Can Felipa Arts Visuals 2017.

Etiquetes: Can Felipa Arts Visuals 2017