Nova col·lectiva d’estiu a Galeria Montenegro

La Galeria Montenegro, carrer Marquès de Valladares 37 de Vigo, presenta a partir del 15 de juny al 30 d’agost 2017 la mostra col·lectiva Seduïts per l’art.

A la exposició, es poden veure del fons de la galeria, on es poden trobar obres dels grans artistes gallecs del S. XX com Colmeiro, Souto, Laxeiro, Eugenio Granell, Frau, Sucasas, Urbà Lugrís, Nóvoa , Seoane i amb especial rellevància a la figura de Maruja Mallo, exposant per primera vegada a Galícia el seu famós quadre de “Les quatre màscares”. No oblidem que aquest any està dedicat per la Reial Acadèmia Gallega de Belas Arts a la seva figura.

Així mateix estaran exposades obres de Lucio Muñoz, Francisco Farreras, Luis Feito, Equip Crònica, el mexicà Bosco Sodi i el suec Bengt Lindström i els galegos, Din Matamoro, Jorge Barbi, Manolo Paz, Lli Llac, Antonio Murado i Francisco Pazos.

A la imatge, Maruja Mallo, “Les quatre màscares”.

