Nova col·lectiva a l’IVAM: Aprendre pintant

L’IVAM Institut Valencià d’Art Modern, carrer Guillem de Castro 118 de València, presenta a partir del 20 d’octubre la exposició Praecisio. La mostra, comissariada per Nico Munuera, reuneix 14 obres en un projecte creat expressament per a la galeria 6 del IVAM, en què reflexiona sobre els límits de la pintura i el procés de pintar com una via d’aprenentatge i coneixement.

José Miguel G. Cortés, director de l’Institut Valencià d’Art Modern, ha destacat que és “una exposició aparentment austera i senzilla, però porta després de si reflexions i qüestionaments molt complexos sobre el fet de pintar”. La mostra s’emmarca dins de la línia expositiva de l’IVAM que promou propostes artístiques realitzades específicament per al museu en què sempre són presents els vincles amb la ciutat de València.

“Abans de viure a València jo no pintava, de manera que la meva relació amb aquesta ciutat és total. A l’plantejar-me l’exposició vaig voler reflexionar sobre els límits de la ciutat i el punt de partida és la idea de la cartografia com a límit de la mar, la línia de costa. Aquests conceptes de representació, límit i pintura són els subjacents en tota l’exposició “, ha explicat Nico Munuera.

L’exposició porta per títol Praecisio ( ‘tall’ o ‘concisió’, en llatí), i inclou tretze peces i un vídeo de 12 minuts en el qual s’observa com el mar dibuixa els seus límits sobre la costa, uns límits que van canviant constantment. “Aquesta incertesa és la que intento reflectir en la meva obra”, ha comentat l’artista.

El procés creatiu de Nico Munuera mostra a la galeria 6 del IVAM una visió abstracta de la pintura en la qual subjau la idea del paisatge i, per sobre de tot, la pròpia pintura i el seu gaudi. Al llarg de la trajectòria de Nico Munuera, les seves reinterpretacions de la natura han anat evolucionant i guanyant en complexitat. Encara que l’artista matisa que “jo no faig paisatges, però visc en el paisatge, la pintura m’ajuda a veure el paisatge”.

Aquest procés de pintar és una altra de les obsessions de l’artista de manera que la pintura es planteja com a via d’aprenentatge. “Entenc la pintura com un mitjà de coneixement que m’ajuda a entendre el que tinc al voltant. Jo sóc un creient de la pintura i de l’art. La pregunta que cal formular no és què és la pintura, sinó si creus en la pintura” , ha explicat l’artista i comissari.

Un treball instintiu que s’equilibra amb un grau de càlcul matemàtic i mesurament, i que potser s’explica perquè Munuera va començar estudiant ciències exactes que va abandonar per llicenciar-se en Belles Arts. “M’interessa mesurar a través de la intuïció i la incertesa”, ha resumit l’artista sobre el seu procés de treball.

A la imatge, Nico Munuera, “Claude’s Sand”, 2017.

