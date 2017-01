Nous residents a la fàbrica de creació de Fabra i Coats

De les sol·licituds presentades a les dues convocatòries de Fabra i Coats – Fàbrica de Creació per a la temporada 2017, un total de quaranta projectes han estat seleccionats pel jurat.

Els artistes i col·lectius artístics que residiran a la fàbrica de creació durant aquest any són els següents: Agitart, Anna Irina Russell, Blood Quartet, Brígida Campbell, Companyia Alçada Mínima i Compagnie du sarment, Cooperativa General Humana, CrossingLines Ensemble i Frames Percussion, Daniel Ginebroza Conde i Patricia Boquete Sancho, Dei Furbi, DUAE Editions, Handmade Dance, Iron Skulls Co, Jordi Bosch Molina, Koniclab, La [SIC], La Banda, Luzie Milena Weigelt, Múcab Dans, Natalia Carminati, Pedra i Piña, Project Group Woon i Technopolitans.

Els projectes seleccionats per formar part del Viver d’Iniciatives Culturals són: La Nave Va, Agost Produccions, Makeatuvida, Associació Franz Schubert, BDDANSA, Flamingo Tours, TOOL_Eines per la Cultura, Platoniq, Idensitat, Infindie, La Pell de la Ciutat, Librújula, Pista >;34, Pedra, Red Rombo, Slow Walk Music, The Good Good i Escalera de Incendios.

A aquests quaranta projectes se sumen quatre artistes que desenvoluparan els seus treballs a la fàbrica de febrer a juny, arran de la col·laboració amb el Màster de Producció i Recerca Artística de la Universitat de Barcelona: Juan David Ortiz, Lucía Royo, Hannah Berestizhevsky i Álex Palacín Mejías.

A través del SAC-FiC Programa de Residències, impulsat per Sant Andreu Contemporani, tres artistes visuals tindran a la seva disposició un espai de treball a la fàbrica durant un any, vinculat a una beca de producció: Mònica Planes, Helena Vinent i Joan Pallé.

BAR Project oferirà, com cada any, residències de durada variable a una sèrie d’artistes i comissaris internacionals a fi de connectar-los amb agents de l’escena artística local. Entre març i juny els residents de BAR seran Kosuge Daisuke, Ina Hagen, Valerio del Baglivo i Cecile B Evans.

Com a novetat del 2017 cal destacar la vinculació entre Fabra i Coats – Fàbrica de Creació i Barcelona Ciutat de la Literatura, materialitzada en forma de tres residències d’escriptors que es desenvoluparan en el marc del programa de beques Montserrat Roig.

L’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC), amb seu a Fabra i Coats, continuarà oferint residències als seus socis mitjançant una sèrie de convocatòries de caràcter trimestral, i, gràcies a un acord entre Fabra i Coats i el GREC Festival de Barcelona, algunes de les companyies protagonistes de la pròxima edició del festival podran assajar les seves peces a la fàbrica.