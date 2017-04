Nou seminari de “Literatura i Ciutat” al MUHBA

El MUHBA Vil·la Joana acull el VIII Seminari Literatura i Ciutat, dedicat en aquesta ocasió a l’Iberisme, perspectiva des de Barcelona. La sessió té lloc el 13 de maig, de 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia a la seu del MUHBA de Vallvidrera, carretera de l’Església, 104.

L’europeisme cultural del Barcelona, si bé s’ha orientat històricament cap al nord, on ha buscat models per emular, no pot obviar la seva dimensió ibèrica. Capital cultural d’una regió dominada per una capital política com Madrid, Barcelona ha vist com alguns dels seus intel·lectuals han somiat amb un federalisme peninsular, que difuminés el poder polític central en favor d’un equilibri polític i territorial sostingut per una constel·lació de capitals com Lisboa, A Coruña, Bilbao i la mateixa Barcelona.

La impossibilitat d’assolir la quimera federalista no ha impedit –potser més aviat ha estimulat– un iberisme cultural sostingut en un diàleg entre les diferents literatures peninsulars. Escriptors com Maragall, Ribera i Rovira, Gaziel o fins i tot Pla, han plantejat un iberisme amb perspectiva des de Barcelona.

El preu de participació és de 6 euros i cal inscriure’s per correu electrònic a reservesmuhba@bcn.cat

