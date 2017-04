Nou mural al 12+1 de Sant Feliu de Llobregat

annaïs miró

La noche de l’artista Maga Illustration és la proposta d’abril de Contorno Urbano per als murals del projecte 12+1 d’intervenció urbana. Provinent de la il·lustració i fa poc més d’un any que va descobrir la seva passió per il·lustrar també sobre murs. 12+1 és un projecte que pretén portar el concepte de galeria a un altre nivell, a una escala i un llenguatge diferent també als murals de gran format, creant un espai expositiu a peu de carrer, més pròxim a la ciutadania i ubicat estratègicament. Cada edició d’aquest projecte tindrà una duració de 12 mesos, 1 per cada artista participant. Els artistes pintaran sempre sobre el mateix espai i la seva obra romandrà exposada durant 30 dies fins a la realització d’un nou mural del següent artista. En finalitzar els 12 mesos els artistes exposaran la seva obra d’estudi (quadres, il·lustracions, escultures, etc.).Aquest projecte està actualment en funcionament a Cornellà de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat i L’Hospitalet de Llobregat en col·laboració amb altres entitats locals.

