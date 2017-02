“Norte” de Fernando Manso a la Galeria Ansorena

Fernando Manso Losantos (Madrid,1961) exposa “Norte” a la Galeria Ansorena del carrer Alcalá, 52 de Madrid del 21 de febrer al 3 abril 2017.

Utilitzant una càmera analògica de plaques i amb infinita paciència, Fernando Manso ofereix una visió diferent màgica i poètica. En paraules del mateix artista: “Em deixo anar a la deriva pel magnetisme atàvic de fluir rumb nord. Miro cap enrere i les meves empremtes desapareixen a la tova molsa; escombrades per una silenciosa marea verda, on el liquen és l’escuma que queda entre les branques. I el baf constant testimoni de la meva respiració, d’aquesta frontera entre somni i realitat; com el solemne teixit entre les indomables platges que s’obren cap a les muntanyes, embolicades en un bosc que torna groc per arribar a blanc, protegint el seu gel i els seus nounats rius, que descendeixen en furor, assedegats de sorra i sal. On les onades pasturen salvatges asserenant amb la seva aroma cada pas de civilització “.

Etiquetes: Fernando Manso Losantos · Galeria Ansorena