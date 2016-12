Noemí Méndez, en residència a Addaya Centre d’Art Contemporani

Noemí Méndez (Ferrol, 1977) és fundadora i directora de Nocapaper Books & More, S.L. Crítica de l’ABC Cultural per a País Basc i comissària independent. És llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Salamanca, amb màster en iconografia i formació complementària en pedagogia infantil i Història de l’Art. Col·labora assíduament amb diverses publicacions i manté el blog «encuarentena» al portal digital masdearte.com. És codirectora del Programa Confluències de Santander i ha estat Redactora Cap i Coeditora de la revista internacional Arte y parte durant gairebé una dècada. Membre d’associacions com l’IAC –de la qual és delegada territorial a Cantàbria–, MAV, PECCA o el Gremi d’Editors.

NOCA són les sigles de Not Only Contemporary Art, una empresa internacional de projectes editorials i culturals que cobreix diversos camps; des de l’edició de llibres i obres, a l’assessorament de col·leccions, assistència a artistes o el comissariat de projectes i té artistes com Susanne S.D. Themlitz, Santiago Talavera, Nacho Martín Silva, Nico Munuera, José Luis Serzo, Irene Sánchez Moreno, José Luis Puche, Deva Sand, Avelino Sala, Arancha Goyeneche, etc.

Ha comissariat exposicions individuals com Teatrorum de José Luis Serzo (juntament amb Carlos Delgado Mayordomo) en el DA2. DomusArtium 2002 de Salamanca (2016) o de María Bueno Danza en el Barco, Rumbo a ChepitaLand (2015-16) homenatge a Leonora Carrington i Remedios Encallo en l’Ateneo de Màlaga; i col·lectives com Drink Me (2015) amb Fernando Bayona, Paula Anta, Soledad Córdoba, JuliaFullerton-Batten, Rocío Verdejo, Juan Baraja, Cecilia del Val i Antonio Guerra pel Domus Artium 2002. DA2 de Salamanca; Las palabras soñadas amb María Bueno, Carol Solar, Paula Vallar o Sandra Suárez o El viatge de Caronte entorn del trànsit i mutació dels objectes fins a l’obra d’art (2014) en la galeria La Lisa per al Festival Miradas de Mijuer de MAV amb Ruth Montiel Arias, Deva Sand, i Paula Salguero, a més de col·laborar en projectes d’internacionalització per al Govern de Cantàbria i coordinar fires d’art contemporani com la secció CURATED d’última edició de la fira d’art Marte de Castelló.

