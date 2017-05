isidre roset i juan

Vilanova i la Geltrú es vesteix de Cultura sota la llum del capvespre, els rajos del far de Sant Cristòfol i els reflexos de la lluna damunt la Mediterrània. Tot un luxe gratis!.

Sis museus i dos espais patrimonials s’alien per celebrar La Nit dels Museus a Vilanova i la Geltrú i ho fan amb una oferta de tastos musicals amanits amb uns tocs de concursos amb premis culturals, gastronòmics i del sector del lleure.

Enguany el circuit museístic començarà vora el mar a l’Espai Far de Vilanova i la Geltrú, el nou equipament que reuneix el Museu del mar i el Museu de Curiositats Marineres Roig Toques, el de la carpa Juanita. Es donarà el tret de sortida a les sis de la tarda amb un concert de música clàssica a càrrec de l’Orquestra Simfònica Mestre Montserrat.

Per la seva banda la Biblioteca Museu Víctor Balaguer (temple maçònic construït per Jeroni Granell entre el 1882 i el 1884, conegut per la col·lecció egípcia d’Eduard Toda i la seva famosa mòmia Nessi, d’un infant de cinc anys) reprendrà el ritme amb el Combo Funk i el Combo Creatiu formats pels alumnes de Musicàrea Escola de Música, serà a les 7 del vespre.

El Museu del Ferrocarril de Catalunya obrirà de nit amb el ritme trepidant del The Ukevandals i el Combo Jazz de Musicàrea. 50 locomotores reposen a la platja de vies, al voltant de la rotonda que recull la història passada i recent dels trens: de la mítica Mataró al “moderníssim” Talgo. Especial atenció recaurà sobre la Nau del Pont Grua que aviat serà restaurada i en l’antic dipòsit il·luminat per l’ocasió.

El Museu Romàntic Can Papiol, el de l’urna amb les relíquies de Santa Constança nena màrtir del primer cristianisme a Roma, es decanta per la música clàssica amb l’actuació del Quintet Pasifae i el Quartet Maricel a les 20.30 i a les 21.30 als seus jardins romàntics on l’escultura d’Hèrcules ho escoltarà immòbil i petri.

El Centre d’Art Contemporani La Sala fa lloc als Kontrabanda, músics de l’Escola – Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat de Vilanova i la Geltrú, coincidint amb l’exposició dels 67 il·lustradors de la Fira Conte Va! Va de contes!, i a les 21 h Pistons de ferro, trompetistes dirigits per Emili Serrano. Visites comentades, il·luminació i activitats infantils enllaçades amb la Fira de Contes, que arriba a la seva cinquena edició a través de l’Associació pel Foment de la Literatura infantil Judit Sendra.

El Cirmac, Centre d’Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes a la Masia d’En Cabanyes acollirà el Combo dirigit per Ramon Chacón de l’Escola de Música Freqüències. Enguany la masia celebra el cinquantenari de la mort del pintor impressionista Alexandre de Cabanyes últim resident a la vil·la de traça palladiana de la nissaga aristocràtica i artística.

La Nit dels Museus de Vilanova i la Geltrú s’arrodoneix amb la visita a Darrò, jaciment arqueològic ibèric i ara ampliat amb les restes de la vil·la Romana, adequades per explicar la importància de la platja vilanovina, centre comercial avant-la-lettre.

La torre Blava també s’afegeix a la Kermesse museística i musical que comptarà amb al·licients en forma de sorteigs i concursos: Concurs d’Instagram, preguntes per a descobrir els secrets de la Nit dels Museus i Sketching.

La Nit dels Museus de Vilanova i la Geltrú sincronitza tots els rellotges dels museus vilanovins.

Etiquetes: Nit dels Museus a Vilanova i la Geltrú