Nils Ramhøj, nou artista en residència a Addaya Centre d’Art Contemporani

Nils Ramhøj serà l’artista en residència a Addaya Centre d’Art Contemporani, carrer d’Alexandre Rosselló 10 d’Alaró, durant el mesos d’octubre i desembre de 2017.

A través de diferents mitjans: pintura, dibuix, fotografia, objectes, instal·lació i rendiment, el meu treball gira entorn d’un interès per les condicions humanes, tant individuals com col·lectives. Aquestes condicions són, juntament amb el meu treball, relacionades amb la religió i la política, la ment i el cos, l’envelliment i la mort, les relacions i la sexualitat. Títols de sèries com Fotografies d’un Pare, Descendents, Vaixells, En contra de la paret, Reconstrucció i Viva!, ens remeten a aquests temes. Moltes col·laboracions amb artistes de diferents disciplines, com la música, el teatre i el rendiment, són també una part important del meu treball.

Darrerament vaig començar a investigar “la mímica del sofriment” basada en el concepte de la màscara. A més de la màscara tradicional i ritual, les nostres cares naturals també poden servir com a màscares, camuflatge i emfatitzar les nostres expressions. Aquest projecte té el seu origen en treballs anteriors, incloent estudis de “rostres” contemporanis en combinació amb obres d’art de, per exemple, la iconografia cristiana més antiga, com es va veure a la sèrie ¡Viva!

Sempre ha estat molt important i fructífer treballar fora de Suècia, en total uns quatre anys des de 1980. També em sento molt motivat per la meva experiència positiva de ser part de l’organització d’un programa de residència a Suècia.

Com a resultat dels meus treballs a Sud-Amèrica, Mèxic i Espanya, la cultura llatina m’atrau. A Espanya, vaig trobar estudis a Girona i Sevilla, en els que vaig estar uns 16 mesos en total. Durant molt de temps vaig voler tornar, i ara estic aquí, a Mallorca, amb la intenció de ser present, escoltant i obert… disposat a seguir el meu procés de treball, mantenint les meves idees i projectes vius en la part posterior de la meva ment.

Nils Ramhøj té la seva seu a Gotemburgo, Suècia, i ha estat exposat individualment i col·lectivament, tant a nivell nacional com internacional des de 1976.

A la imatge, Selecció de la sèrie “Viva!” de Nils Ramhøj.

