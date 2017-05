Ngũgĩ wa Thiong’o: Àfrica, escriptura i emancipació al CCCB

El CCCB Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, c/Montalegre, 5 de Barcelona acull el 10 de maig de 2017 a les 18:30 la conferència Àfrica, escriptura i emancipació a càrreg de Ngũgĩ wa Thiong’o en el marc de Kosmopolis, Programació contínua 2017. L’acte compta amb la presentació de l’escriptor Carles Torner, director executiu del PEN Internacional.

Ngũgĩ wa Thiong’o és un dels escriptors més importants de Kenya, traduït a més de trenta llengües, entre les quals el català i el castellà, i permanentment a les travesses del Premi Nobel de literatura. A partir del 1981, va prioritzar el kikuiu, la seva llengua materna, en la seva creació literària, formada per novel·les, obres de teatre i relats.

Durant els últims segles els estats occidentals s’han erigit com el centre del poder cultural del planeta. El reconegut escriptor i acadèmic kenyà Ngũgĩ wa Thiong’o proposa desplaçar aquest centre cap a les diverses esferes culturals de tot el món, i crida, per tal d’aconseguir-ho, a entendre el paper de l’imaginari, les literatures i les llengües sobrevingudes i autòctones tant en la dominació com en l’emancipació del món postcolonial africà.

A la imatge, Ngũgĩ wa Thiong’o.

