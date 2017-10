Neverland: Nova exposició a La Fiambrera Art Gallery

La Fiambrera Art Gallery, carrer Pez 7 de Madrid presenta del 27 d’octubre al 26 de novembre de 2017 la mostra col·lectiva Neverland, amb obres dels artistes Curro Suárez, Dafne Artigot, Silky Thoss i Juan Pablo.

“Es diu de Neverland, o del país de Mai Més, que és una llunyana i exòtica illa on els nens no creixen i viuen sense cap regla ni responsabilitat, i passen el temps divertint-se i vivint aventures. Aquests es fan dir els Nens Perduts. És la terra de Peter Pan, el lloc de la màgia i les coses impossibles; és aquella terra de fantasia a la qual tornem quan sentim nostàlgia de la infantesa, a la qual ens porta el riure més innocent, el lloc en què jugàvem, i al qual vam tornar a ocasions quan encara d’adults volem imaginar escenaris millors. És un lloc on tots els malsons tenen una cara més amable, l’únic lloc que ens assegura estar fora de perill de l’avorriment i de la decrepitud per evitar que no mori el nostre esperit curiós i crític. Però paradoxalment tot i ser un lloc tan fabulós, no anem sovint, de fet, ni tan sols ens recordem que existeix.

La Fiambrera Art Gallery presenta una exposició que convida el públic a redescobrir la màgia de la mà d’aquests artistes que s’alien en aquesta missió com els millors representants d’aquella llunyana terra al nostre esbojarrat i irracional món; aquests “nens perduts” ens expliquen les seves inquietuds, les seves pors, els seus somnis i malsons, les seves obsessions i les seves alegries, les seves emocions i els seus disgustos, a través d’un llenguatge lúdic i irònic, més propi d’allà que d’aquí, que ens convida a riure, a somiar truites, a la imaginació ia la riallada. Un lloc de bellesa sense igual i de peculiar grolleria i desvergonyiment. Dafne, Silky, Curro i Joan Pau mai deixen de jugar, i filtren el món a través d’aquestes ulleres de colors sense importar-los el judici de la gent gran. Cada un d’ells ha fet la seva peculiar interpretació de les coses utilitzant les seves millors armes per portar-nos de la mà a aquest món al qual no sempre sabem accedir sols.

La mostra reuneix més de 150 peces dels 4 artistes amb diferents tècniques que van des de l’aquarel·la, a la pintura amb acrílic i l’escultura, passant per la pintura escultòrica, i totes elles disposades a manera d’un gabinet de curiositats, que no van a deixar indiferent a ningú.

DAFNE Artigot (Saragossa, Espanya, 1966)

Nascuda a Saragossa el 1966, ha dedicat gran part de la seva vida professional a la publicitat ia la il·lustració, així com a l’estilisme en moda i decoració per a revistes com Elle, o per firmes com IKEA. En l’actualitat combina la seva activitat artística amb la impartició de classes de tècniques de creativitat i la col·laboració com a il·lustradora en diferents editorials. La seva obra és producte de la seva intenció de veure el món gris que ens envolta amb altres colors més alegres, més d’acord a la seva personalitat; el seu estil, sempre plantejat des d’un punt de vista humorístic, és transgressor, grotesc i molt punk.

JOAN PAU BAENE (Bogotà, Colòmbia, 1978)

Joan Pau Baene es va llicenciar en Belles Arts a Colòmbia i va completar els seus estudis d’art a Barcelona, ​​on va començar la seva carrera artística i expositiva. Està radicat a Nova York des del 2012, on desenvolupa la seva carrera com a artista i exposa amb regularitat. Ha col·laborat amb nombroses publicacions internacionals, i realitzat treballs per a marques com Converse; el seu treball ha estat recollit en diverses publicacions de prestigi internacional com Living Wage Now i Boom Magazine. En les seves pintures es poden trobar barrejats, sense ordre aparent, tot tipus de referents de la cultura popular amb elements biogràfics que reflecteixen el seu univers personal. Les seves escenes, marcadament surrealistes i lúdiques, són camps de jocs on Baene combina tots els seus elements personals, amb les sorpreses visuals i el riure.

CURRO SUÁREZ (Barcelona, ​​Espanya, 1973)

Encara que nascut a Barcelona, ​​treballa a Madrid com publicitari des de 1997. La seva obra és colorista, animada, amb preferència pel dibuix del traç, i un gran gust per l’arquitectura; abandona l’arquitectura per recrear-se en individus o animals, sempre mostra mescles dels seus referents culturals occidentals i orientals, amb un aire surrealista.

SILKY, Silke Thoss, (Osnabrück, Alemanya, 1968) Estudi escultura a Chelsea College of Arts de Londres en 1997 i el 2005 es va llicenciar com a professora adjunta de la Universitat de Belles Arts de Bremen. Ha exposat de manera conjunta i individual en galeries de tot Europa i dels Estats Units, i el seu treball ha estat reconegut amb diversos premis i beques, com “Berlin Artist Residency sponsored by Senator für Kultur Bremen”, “Santa Fe Artist Residency, Nou Mèxic “,” Travel Grant Pequín, Xangai sponsored by Gedok Bremen “,” KUBO Photography Award, Bremen “, etc. Col·labora en la il·lustració de llibres i desenvolupa en paral·lel la seva carrera musical, havent publicat 5 àlbums fins a la data. La seva obra és directa i carregada d’intenció. Dins d’un corrent absolutament “lowbrow”, la seva obra pren imatges i personatges de la cultura popular per donar-li una volta humorística, més aviat crua i sincera de la realitat, que passa per desmuntar mites sobre l’art, l’artista i la societat de consum . La seva pintura és “escultòrica”, ja que utilitzant material reciclat, generalment fusta, crea pintures en 3 dimensions que fan que el missatge sigui todavíamás cridaner.

A la imatge, il·lustració de Curro Suárez.

Etiquetes: La Fiambrera Art Gallery