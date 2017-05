Nelo Vinuesa exposa a l’Espai Tactel

annaïs miró

Del 5 de maig al 16 de juny, l’Espai Tactel, al carrer Dènia, 25, de València, acull l’exposició Axis Mundi de l’artista Nelo Vinuesa. Amb Axis Mundi, Nelo Vinuesa es planteja el límit conceptual de la pintura, per construir un recipient simbòlic on insertar temps i lloc, i on desenvolupar un nou enfrentament entre individu i paisatge. Fent ús del simbolisme cromàtic el seu camí cap a l’abstracció, i a través d’un dispositiu instal·latiu, l’artista constata que la posmodernitat també va portar la recuperació del gènero i el retorn de la teoria del sublim. La verticalitat i horitzontalitat a què Edmund Burke apuntava, són ara qualitats destacades per Vinuesa en un espai galerístic en el qual es transcendeix la teoria del camp expandit, en considerar el lloc de l’exposició com un nou Axis Mundi. Es tracta de la recerca d’un centre (que lligaria amb la necessitat de l’home d’expressar la seva relació amb l’Absoluto, a què es referia Barnett Newman), recolzat en la imatge informàtica-topogràfica d’una muntanya, per tal d’establir, aquí i ara, el punto en què per a tantes cultures convergeixen els rumbs d’una brúixola i que connecta el cel i la terra. En un context de ficció (en el qual encara hi ressona el crit de Paul Delaroche que la pintura ha mort), Vinuesa abraça el párergon derridià per descobrir-nos una nova versió del seu repertori iconogràfic, i convèncer-nos que el melic del món es troba temporalment en una galeria.

