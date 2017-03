Neix SCULTO, la primera fira d’escultura contemporània d’Espanya

Entre 400 i 500 escultures contemporànies d’artistes actuals representats per les seves galeries es donaran cita a Logronyo-La Rioja en el marc de la fira SCULTO, la primera edició de la qual se celebrarà del 31 de maig al 4 de juny, amb la participació, també, de diversos cellers de la zona.

La iniciativa, que vol situar Logronyo-La Rioja en el top de les ciutats espanyoles que celebren anualment diverses fires d’art, compta amb un equip organitzador que inclou el galerista i professor d’Art, Enrique Martínez Glera, l’escultora valenciana Beatriz Carbonell Ferrer i el periodista navarrès Josemaría Esteban Ibáñez, director durant vint anys dels diaris “La Rioja” i “La Verdad”. Formen part del Comitè Curatorial, que triarà els projectes presentats per les galeries, la directora del Museu Würth, Silvia Lindner, el conservador del Museu Artium, Enrique Martínez Goikoetxea i la comissària independent Susana Baldor.

Tot això suposa que per primera vegada a Espanya, a Logronyo-la Rioja s’hi reuniran les millors propostes escultòriques creades per artistes espanyols vius amb projecció internacional. A més, SCULTO ve avalada per l’associació Sculpture Network, amb seu a Munic i que agrupa més de 1.000 escultors, galeristes, col·leccionistes i directors de Museus d’Europa.

Durant la fira hi haurà diverses activitats, entre les quals les conferències: L’art contemporani avui, a càrrec del director del Museu Artium de Vitoria, Daniel Castillejo; El col·leccionisme privat i corporatiu a càrrec del president de l’Associació de Col·leccionistes 9915, Jaime Sordo, juntament amb la directora del Museu Würt-La Rioja, Silvia Lindner; i La creativitat a l’art contemporani a càrrec de Glòria Picazo, comissària independent, crítica d’art i directora del Centre d’art La Panera de Lleida durant 15 anys.

A la imatge, l’equip impulsor i organitzador de SCULTO.

Etiquetes: Beatriz Carbonell · Enrique Martínez Glera · Enrique Martínez Goikoetxea · Glòria Picazo · Sculto