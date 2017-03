Neix l’editorial Rupes Nigra, d’art i pensament

Un grup d’amics de l’àmbit de la cultura gironina, amb el suport dels també gironins Bou & Associats, Navarro Gestió, i el GEiEG, han creat Rupes Nigra Edicions. Aquesta nova editorial té la voluntat de publicar llibres de col·leccionista, amb una edició i impressió molt acurades, amb enquadernació japonesa feta a mà i en edició limitada. Es tracta d’una iniciativa altruista, que pretén esdevenir una eina transformadora i “elevar la cultura aportant-hi el nostre granet de sorra, a través de noves veus que aportin pensament crític i reflexions transparents”, segons afirmen des de l’editorial.

En publicaran dos cada any, un d’art i assaig en la col·lecció anomenada “Diàlegs”, i un altre de pensament contemporani, en la col·lecció “Morphosis”. Diàlegs uneix i estableix un diàleg entre un artista i us escriptor o assagista amb la finalitat d’aprofundir en la relació entre la peça creada, el pensament i el debat, deixant les conclusions i reflexions finals al lector. Morphosis pretén despertar consciències i generar diàleg social a través de les opinions de filòsofs, psicòlegs, economistes i agents socials, sovint enfrontats en idees.

Únicament s’editaran 150 exemplars de cada llibre, sense possibilitat de reedició, que es vendran en unes poques llibreries seleccionades, a les presentacions que se’n facin i a través d’una web que es posarà en funcionament properament. El preu serà de 30-40 euros.

Aquest 2017 Rupes Nigra Edicions ha publicat el primer de la col·lecció Diàlegs. Es tracta del llibre titulat “7 portes + 1” de Pep Admetlla i Glòria Bosch, que ja és a la venda. És una reflexió a l’entorn de la Xoà (Holocaust), i compta amb el suport de la Fundació Vila Casas. Alguns exemplars d’aquest llibre contenen dibuixos exclusius de l’artista gironí Pep Admetlla, un dels creadors de l’editorial, i es venen a 70-80 euros.

Rupes Nigra

A l’Edat Mitjana es creia que hi havia al pol nord una roca negra imantada de grans dimensions, que explicava per què les brúixoles assenyalaven sempre al pol nord magnètic des de qualsevol punt. Els creadors de l’editorial li han volgut donar aquest nom com a metàfora de la seva idea de “buscar el nord” de la cultura.

A la imatge, Toni Bou (Bou&Associats), Pep Admetlla, Glòria Bosch i Joaquim Nadal, a la presentació de l’editorial a l’Espai 22.

