Neix Artig Gallery, galeria d’art online

Artig Gallery és una nova galeria d’art online que promou obres originals d’artistes emergents en l’àmbit internacional, des de pintures a fotografies, gravats, escultures o il·lustracions minuciosament seleccionades i comissariades per un equip de curadors de renom internacional.

Artig Gallery, a més d’una galeria, és una plataforma creada perquè joves promeses puguin promocionar, mostrar, exposar i oferir les seves obres a un públic internacional ampli i a preus assequibles. Es dirigeix a una nova generació de col·leccionistes i amants de l’art contemporani familiaritzats amb el món digital.

El visitant a la galeria pot trobar una gran oferta d’art i disseny a preus assequibles, des dels 100 euros a un màxim de 5.000 euros. A més de comprar art també pot descobrir i conèixer la història que hi ha darrere de cada peça o conèixer nous artistes emergents.

La galeria és pionera a oferir art original i assequible d’artistes emergents amb gran potencial en un mercat que segueix sent majoritàriament offline. El fet que sigui una galeria online facilita al públic interessat, però menys coneixedor, a explorar i conèixer l’art, alhora que els anima i assessora a comprar a preus accessibles peces d’art que es revaloraran en el futur.

Entre els artistes que participen es poden trobar escultures del valencià Rafael Amorós, fotografies en edició limitada del fotògraf alemany Dirk Brömmel, collages dels artistes Jimmy Millán i la suïssa Gwen Versluis, treballs de la fotògrafa madrilenya Sara Janini, pintures i il·lustracions de la jove i talentosa Carla Cascales, o pintures del realista Luis Gómez MacPherson, entre moltíssims d’altres. A Artig Gallery es poden trobar també col·leccions càpsula en exclusiva per a la galeria d’artistes ja establerts com, per exemple, fotografies de Lluís Llongueras o litografies del postista Antonio Beneyto.

Darrere d’Artig Gallery estan l’alemanya Greta Schindler (resident a Barcelona) i la barcelonina Gemma Comabella (resident a Berlín), ambdues graduades a ESADE Barcelona amb diferent experiència en l’àmbit online i artístic. Aquest tàndem Barcelona-Berlín, juntament amb la resta del seu equip, treballa estretament amb creadors i experts en art de tot el món per promocionar a joves talents que comencen a mostrar qualitat i rellevància artística i ajudar-los a donar-se a conèixer al món internacional de l’art. “Volem fer l’art accessible a més persones, per això estem en cerca constant de nous i talentosos artistes amb els qui descobrir i entendre el significat darrere de cadascuna de les seves obres, per així oferir no solament una obra pictòrica, sinó una història, una vivència o un sentiment transformat en art”.

Per assegurar que cada col·leccionista adquireix una obra d’art única i exclusiva, Artig Gallery només ofereix peces originals (o edicions molt limitades) d’alta qualitat, seleccionades per curadors d’art i disseny i lliurades totes amb un certificat d’autenticitat. “Estem molt convençuts del valor de cadascuna de les obres que oferim, i és per això, que en lliurar únicament peces originals o edicions molt limitades, els col·leccionistes compren una peça de valor amb possibilitat a revaloració en el futur.”

Els artistes representats en Artig Gallery són independents i compten amb el suport d’un creixent col·lectiu d’artistes i col·leccionistes. Amb cada venda, els artistes no només es beneficien dels guanys econòmics (a causa de un marge de benefici reduït d’Artig Gallery) sinó que, a més, veuen optimitzada la seva presència online gràcies al suport en comunicació i màrqueting.

www.artiggallery.com

A la imatge, Jimmy Millan. Modern Dalí 2017.

