Neix Art Madrid On Paper, nova fira d’art sobre paper

La Galeria de Cristall de CentroCentro Cibeles acollirà el 15 al 19 de novembre Art Madrid On Paper, nova fira d’art sobre paper que enriqueix el calendari de fires amb un esdeveniment especialitzat dedicat a disciplines en ple creixement i evolució: el dibuix contemporani, l’obra gràfica original i la fotografia.

Art Madrid On Paper vol ser part d’aquesta revolució de paper, llapis i tòrculs i de com els seus autors busquen nous llenguatges artístics i noves perspectives amb tècniques tradicionals emprades pels mestres de la Ha de l’Art. El dibuix i el gravat, disciplines amb profundes arrels en la història de l’art, s’han vist reinventats per artistes emergents i la fotografia, al seu torn, viu un nou moment d’esplendor des de la gran eclosió del medi entre els anys 70 i 90 del passat segle.

Art Madrid On Paper sorgeix per reivindicar i difondre l’obra sobre paper a la pràctica estètica contemporània, paper entès no només com a mitjà o suport, sinó com a catalitzador del propi discurs artístic i material de reflexió, com en el cas del llibre objecte, el llibre d’artista i els dispositius tridimensionals, modalitats híbrides que s’han fet un merescut lloc en els circuits de l’art contemporani. Les propietats plàstiques del paper i l’obra gràfica original, el seu caràcter múltiple i el seu potencial per a la investigació, fan d’aquestes disciplines un motor de la creació contemporània. D’aquesta manera, Art Madrid On Paper vol donar-li a l’obra original sobre paper el lloc que li correspon i convertir-se en la més destacada fira especialitzada del nostre país.

El dibuix, l’obra gràfica original i la fotografia seran els protagonistes d’aquesta fira el programa estarà avalat per un comitè de selecció format per comissaris, galeristes i professionals de l’art de reconegut prestigi i amb especial dedicació a aquestes disciplines. La fira comptarà, a més, amb un complet calendari d’activitats paral·leles dedicades a l’obra sobre paper, els seus discursos i les seves vies de comercialització.

Art Madrid On Paper ofereix una oportunitat única per descobrir les propostes i plantejaments més innovadors d’un mitjà essencial en la creació actual. Art Madrid On Paper està organitzada per Art Space Madrid SL, promotora de la Fira d’Art Contemporani Art Madrid, té com a objectius l’impuls del col·leccionisme i l’activació del mercat de l’art actual mitjançant esdeveniments especialitzats destinats a professionals del sector i al públic general, fires creatives i properes que s’adapten a les necessitats de galeristes, col·leccionistes i aficionats a l’art. Us esperem a Art Madrid On Paper, la nova cita de l’art. Un esdeveniment ineludible. Un valor incontestable.

A la imatge, la Galeria de Cristall acollirà Art Madrid On Paper.

