Natasha Lelenco inaugura “Adopta un Señor Importante” a Os Catro Gatos

Adopta un Señor Importante és el títol del projecte expositiu que s’inaugura a Os Catro Gatos (rúa das Rodas, 13) de Santiago de Compostel·la, el 20 de maig, després d’haver recorregut des del passat mes de desembre diverses viles i ciutats de Galícia. El projecte reflexiona sobre l’efímer de la condició humana, el fútil, l’atzar en la conformació del relat històric i el valor de les coses.

Adopta un Señor Importante reuneix en conjunt uns 50 retrats figuratius realitzats sobre talls transversals de fusta seca, proposant així un format que dialoga amb ell mateix: És art o és fusta seca? L’artista els anomena “retrats combustibles”.

L’exposició està plantejada com si es tractés d’una autèntica campanya d’adopció i les peces han estat adoptades i podran ser-ho fins al moment mateix de la seva crema. A la mostra de Sant Jaume, l’última del seu viatge, arriben 16 Señores Importantes que alimentaran el foc d’una foguera per Sant Joan, a Malles, Finisterre, si no aconsegueixen ser adoptats abans de la nit del 23 de juny.

L’artista es pregunta així, amb aquesta original i radical proposta, on resideix el valor que li donem a les coses, i quin paper juga el mercat en aquest assumpte. I de qui són aquests retrats? Lelenco explica que alguns dels senyors retratats estan inspirats en personatges històrics o de la ficció, altres simplement són personatges inventats: “he intentat fer un catàleg d’arquetips que funcioni com a mirall de lo pitjor de nosaltres mateixos: actituds com l’avarícia, l’egolatria desmesurada, la supèrbia, l’obsessió per l’eterna joventut … ”

Els Señores Importantes es poden veure fins al 21 de juny.

