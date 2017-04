Nacho Bolea celebra Maya Deren a La Casa Amarilla

El dia 29 d’abril a les 12h. la Galeria llibreria La Casa Amarilla celebrarà el centenari de Maya Deren. Una de les obres que Nacho Bolea presenta a la seva exposició Arsenal, cita l’univers de la cineasta i teòrica Maya Deren (Kiev, 1917-Nova York, 1961). Amb el propòsit de celebrar la singular trajectòria d’una dona pionera en el cinema experimental, els nous canals de producció i distribució, La Casa Amarilla ha organitzat una sessió sobre l’obra i aportacions de Maya Deren, el dia en què es compleix el centenari del seu naixement. Bolea treballa des de 2013 en la sèrie “Armas de Juguetes” amb el propòsit de desactivar armes, transformant l’amenaça i perill inherent en joguines d’utòpiques quimeres que no oculten el paisatge ferit de la guerra. Nacho Bolea reflexiona sobre els desastres de la guerra que obren la seva exposició, per no oblidar, perquè com va escriure Sontag: recordar és una acció ètica i la memòria és l’única relació que podem sostenir amb els morts. No tem Nacho Bolea les ombres ni tampoc les ruïnes, para fer veure, en companyia d’escriptors com Arno Schmidt, Gustav Meyrink, Hans Lebert o Rainer Maria Rilke.

