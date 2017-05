Mutuo tanca el mes de maig amb tres exposicions i se suma al Festival Loop

Mutuo Centre d’Art programa tres exposicions per la segona quinzena de maig Jump back in/ my soft wall, Photografic Metamorphosis i Relationships.

Jump back in/ my soft wall és una exposició de l’artista visual alemany Ketevan Gvinepadze (GE) i el poeta i cineasta belga Lander Vandevelde, dos representants l’escola Metàfora, que presenten un projecte que parla del significat de les coses i de com aquest s’altera si es treu del seu context habitual. Gvinepadze i Vandevelde treballen amb la interpretació dels fets, canviant la seva font original per cera noves realitats. D’una banda se’ns presenta Jump back in, on l’artista juga amb elements i idees virtuals per col·locar-les en llocs físics. D’altra banda, my soft wall ens convida a fer caure murs reals i imaginaris i construir noves consciències d’espai. Aquesta exposició es pot veure els dies 17, 18 i 19 de maig.

Photographic metamorphosis és un projecte de l’artista Inés Elizalde que parla sobre el paradigma del canvi fotogràfic. Un canvi que mostra com la fotografia es percep i s’entén abans de la revolució digital, i com aquesta revolució ha tingut un efecte en la nostra forma de veure i entendre la fotografia al present. Per aquesta raó l’artista ha demanat a persones de diferents parts del món que li enviïn autoretrats fotogràfics dels seus pares, trenta anys enrere. El resultat és l’anàlisi i la comparació de selfies d’ara amb les de fa 30 anys, i mostra com la fotografia ha canviat en poc temps a causa de l’evolució tecnològica i com ha passat a ser un llenguatge universal. Del 23 al 24 de maig.

Relationships una exposició de l’artista visual Cane, que torna a Mutuo amb aquest projecte que es presenta com un work in progress: l’artista desenvolupa una residència artística a Mutuo durant quatre setmanes. El dia de la “inauguració” Cane exposa una sèrie de llenços buits, sense personatges. Durant el període d’exposició l’artista va a Mutuo diàriament per completar les seves pintures i els visitants poden veure completament en directe com evolucionen les seves obres. El 23 de juny, dia de tancament d’exposició, es reinaugura Relationships amb els llenços acabats. Del 25 de maig fins al 23 de juny.

D’altra banda Mutuo està dins de la programació del Festival Loop 2017, plataforma dedicada a la creació de vídeo i imatge en moviment, de la mà de l’artista Hannah Berestizhevsky aka Mofuta, exposant 5 peces anomenades Body Memory. Els 26 i 27 de maig.

