Música, teatre i arts visuals, protagonistes de la gala dels Premis Ciutat de Palma 2016

La música, el teatre i les arts visuals seran enguany els protagonistes de la gala de lliurament dels Premis Ciutat de Palma 2016, que se celebrarà el dia 10 de gener a les 19 hores al Teatre Principal. L’escenari es convertirà en un cabaret on Bonet de Sant Pere serà una peça fonamental de la vetllada.

L’equip responsable de la posada en escena de l’edició d’aquesta cerimònia són, com l’any passat, professionals de les arts escèniques. La direcció artística recau en Joan Fullana. Fullana és director d’escena, dramaturg i actor, a més de fundador de la companyia Corcada Teatre. Alguns dels seus treballs més recents i destacats són “Rinoceront” (Teatre Principal), “Abans que arribi l’alemany” (Res de res), “Quan venia l’esquadra” (El somni produccions) o “Cabaret Íntim” (Corcada Teatre).

Els presentadors de la gala seran l’actriu i cantant Rosa Serra i l’actor i també cantant Toni Vallès. A més, Calpurnio, (Eduardo Pelegrín) guanyador del premi de còmic de la passada edició, ha ideat la part visual de la cerimònia.

Bonet de Sant Pere

La gala comptarà amb la música en directe del grup guanyador del Premi Ciutat de Palma Bonet de Sant Pere al millor enregistrament musical a la vegada que es representarà un fragment de l’obra guardonada amb el Premi Llorenç Moyà. Són les dues principals novetats d’enguany. Precisament, Bonet de Sant Pere serà un altre dels protagonistes de la vetllada, ja que el 2017 es commemora el centenari del seu naixement. Per a la Regidoria de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística Bonet de Sant Pere és una de les figures més rellevants del segle XX en l’àmbit musical, figura local que esdevingué internacional i que resulta cabdal per a explicar part de la història cultural contemporània de Palma.

Guardons

En total, s’entregaran 74.000 euros en premis. Els guardons que enguany s’han convocat són els següents: Llorenç Villalonga de Novel·la: 26.000 euros; Joan Alcover de Poesia: 12.000 euros; Antoni Gelabert d’Arts Plàstiques: 12.000 euros; Còmic: 10.000 euros; Bonet de Sant Pere al millor enregistrament musical: 6.000 euros; Textos de Teatre, commemoració any Llorenç Moyà: 8.000 euros. i Beca d’investigació: 5.000 euros.

En aquesta edició no s’han convocat els tres guardons de curtmetratges per redefinir el premi d’acord ambls suggeriments del sector i adaptar-los a la nova realitat del món audiovisual. Per al 2017 sí que es convocaran. En total, s’han presentat 228 obres.

Etiquetes: Premis Ciutat de Palma 2016