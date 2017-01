Museu d’Art Abstracte Espanyol inaugura una mostra sobre Esteban Lisa

Museu d’Art Abstracte Espanyol inaugura l’1 de febrer, a les 13 h., la primera d’una nova sèrie d’exposicions (A / Artistes de Llatinoamèrica) dissenyades per la Fundació Juan March per presentar a escala reduïda l’univers artístic d’alguns noms de la plàstica llatinoamericana del segle XX i que té com a protagonista a Esteban Lisa. Aquesta mostra de gabinet presenta, fins al 20 de maig, 37 obres realitzades entre 1930 i 1968 per l’artista argentí, pioner de l’abstracció a Llatinoamèrica i Espanya.

L’exposició presenta una selecció de 37 obres realitzades entre 1930 i 1968 per Esteban Lisa (Hinojosa de San Vicente, Toledo, 1895-Buenos Aires, 1983). La mostra inclou obres sobre paper i cartró de petit format i documentació diversa procedents en la seva major part de col·leccions particulars. Considerat un dels pioners de l’abstracció, no només a Amèrica Llatina sinó també a Espanya, Lisa va ser, a més d’un artista rellevant, un teòric i un pedagog compromès. Es dóna la circumstància que Esteban Lisa mai es va molestar a exposar ni en vendre les seves obres en vida, per la qual cosa el seu reconeixement internacional seria pòstum.

La mostra va acompanyada d’una publicació en dues edicions, espanyola i anglesa, que reuneix, a més d’una cronologia i una bibliografia de l’artista, un text de Rafael Argullol a propòsit de l’assaig d’Esteban Lisa Kant, Einstein i Picasso (publicat originalment a Buenos Aires el 1956 com a manifest inaugural de l’Escola d’Art Modern de Buenos Aires, “Les Quatre Dimensions”, fundada pel propi artista), del qual s’inclou una reproducció semifacsímil. També conté un assaig a càrrec del professor d’Història de l’Art de la Universitat de Nova York, Edward Sullivan.

Des dels anys vuitanta, la figura i l’obra de Lisa han passat del desconeixement gairebé absolut a una pòstuma i gens infreqüent exposició pública gràcies a la celebració de mostres individuals i també algunes col·lectives que han explorat el fenomen, excèntric al cànon, de les avantguardes i els corrents abstractes llatinoamericanes, tan vives en el centre i el sud del continent americà a partir dels anys trenta. D’un temps ençà, les obres de molts dels protagonistes d’aquests corrents han merescut importants exposicions i ja formen part de rellevants col·leccions públiques i privades en tot el món. Aquest és també el cas d’Esteban Lisa, inclòs, entre altres, a Amèrica freda. L’abstracció geomètrica a Llatinoamèrica (1934-1973), organitzada per la Fundació Joan March el 2011, i en moltes altres mostres monogràfiques internacionals (a Argentina, Uruguai, Estats Units, Regne Unit, Itàlia, Alemanya i el Líban). També se li han dedicat des de 1998 fins avui notables exposicions a Espanya, la seva terra natal.

