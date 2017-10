L’Ajuntament de Sevilla ha presentat al Museu de Belles Arts Murillo i Sevilla. 400 anys del naixement d’un pintor universal, un ambiciós i polièdric programa d’activitats que homenajearáal mestre sevillà a la seva ciutat amb motiu del seu quart centenari, entre novembre de 2017 i desembre de 2018.

El alcalde de Sevilla, Juan Espases, al costat del conseller de Cultura de la Junta d’Andalusia, Miguel Ángel Vázquez, la directoradel Museu de Belles Arts, Valme Muñoz, el delegat de Cultura, Antonio Muñoz i la directora general de l’ICAS, Isabel Ojeda, han protagonitzat un acte en el qual s’han revelat tots els detalls de l’efemèride. Ha estat en presència de algunes d les obres mestres de Murillo, a la sala Cinc de la pinacoteca sevillana, també anomenada l’església.

“Hem tingut oportunitat de rebre suports i adhesions allà on hem comptat nostre propòsit de hacerpresente 400 anys després l’obra del mestre lligada a la seva ciutat a l’actualitat. Londres, Berlín, Los Angeles, Nova York, i per descomptat Madrid, i importants museus com Getty, Frick Collection, National Gallery, i altres tants ambels que s’han establert acords de préstecs a Alemanya, Àustria, França, Regne Unit, Itàlia i Portugal saben-dia d’avui que Sevilla vol i pot presumir de Murillo “, ha declarat Espases durant el seu discurs.

El programa d’exposicions arrenca amb Murillo i Els Caputxins de Sevilla, al Museu de Belles Arts, una proposta en la qual es reconstruirà, des de finals de novembre, la composició que Murillo va realitzar per al convent delos Caputxins. El públic podrà gaudir per primera vegada de la sèrie al complet gràcies al préstec d’algunes de les piezasque avui no es conserven a la ciutat, com El jubileu de la Porciúncula, el llenç principal del retaule, cedit per l’ocasió pel Wallraf- Richartz Museum de Colònia. A més, la mostra estudiarà, a través de dibuixos i esbossos, la forma en la que l’artista va concebre el projecte.

Es presenten altres mostres com Murillo i la seva estela a Sevilla, comissariada pel professor universitari Benito Navarrete, i que es celebrarà a l’Espai Santa Clara a partir del 5 de desembre. L’objectiu aquí és estudiar la latència de les imágenesde Murillo com autèntiques supervivències en el temps, desxifrant el destí dels seus models com si fossin síntomasanacrónicos que sobreviuen al llarg de la història. Per a això es reuniran un total de 62 obres entre les que s’hi podran veure algunes de les pintures més originals del artista.

Completan l’apartat d’exposicions Murillo i la Catedral de Sevilla, que aprofundirà en el binomi Murillo i Església; Aplicación Murillo. Materialismes, charitas i populismes, que es pregunta pel funcionament del que murillesco en el present, a través de la invenció de Murillo en l’imaginari col·lectiu i de la recuperació crítica dels valors -caritat, comunitat yafectos- que la modernitat li havia censurat ; La Facultat de Belles Arts i Murillo. 400 anys després, concebuda comun homenatge multidisciplinari, des de l’àmbit creatiu i universitari, el mestre a través de peces de més de 60 artistes; Los Neve. Mercaders, gentilhomes i mecenes en l’època de Murillo, que explorarà en l’Arxiu General d’Andalusia la aportaciónde una de les famílies que es van convertir en pilar de l’esplendor barroc; i Arquitectures efímeres, que tornarà a engalanar el casc històric reproduint les estructures creades per a les festivitats del segle XVII, en què van participar grans artistes del moment. Especial menció mereix l’exposició IV Centenari, comissariada per María Valme Muñoz i Ignacio Cano al Museu de Belles Arts de Sevilla.

Etiquetes: Isabel Ojeda · Museu de Belles Arts de Sevilla · Valme Muñoz · Wallraf- Richartz Museum