“Multiplicidad y movimiento”: 10 anys d’obra gràfica de Mònica Fuster

Després de l’èxit assolit amb la seva darrera exposició, l’artista Mònica Fuster presenta una nova exposició amb vint-i-nou obres a la Sala Es Polvorí d’Eivissa.

Fuster es caracteritza per una inesgotable voluntat d’experimentar amb nous formats i és reconeguda per les seves instal·lacions i projectes site specific els quals s’articulen sobre un eix temàtic per desplegar-se en múltiples facetes. Ha centrat gran part de les seves propostes artístiques entorn a l’estudi dels fenòmens naturals, dels quals destaquen els recents projectes Incertesa i Levitacions. De la seva vinculació amb la ciència sempre preval una lectura poètica que es transmet a través dels processos de transformació.

Paral·lelament, també realitza fotografies i obra sobre paper: dibuix, gràfica i llibres d’artista a través dels quals completa i complementa gran part de les seves propostes, com Benedetta Forgot, Mística-Humorística (2000), Petjades i senyals, animals d’altres mons (2003), Traç ( 2006 ), Beyond the threshold, Sonja &Verudina (2007), Floema (2012), Levitacions (2013), Incertesa (2014) o Gravitacions (2015). Aquests últims centrats en propostes gràfiques.

La mostra que es presenta a Es Polvorí d’Eivissa és un selecte recorregut per alguns dels seus projectes gràfics dels últims deu anys que destaquen pel seu caràcter experimental i d’interrelació amb altres mitjans visuals i sonors, dels quals procedeixen o amb els quals dialoguen, la idea de multiplicitat i moviment continu.

L’exposició Multiplicidad y movimiento. Obra gráfica 2006 – 2016 de Mònica Fuster s’inaugura el 2 de maig, a les 8 del vespre a la Sala Es Polvorí d’Eivissa. Pot veure’s fins al 28 de maig. L’entrada és gratuïta.

