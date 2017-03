Mostra de taxonomia científica a la Galeria Han-ul

annaïs miró

Del 29 de març al 21 dabril, el Centre Cultural Coreà, al passeig de la Castellana, 15, de Madrid presenta a la Galeria Han-ul una exposició d’art contemporani dedicat a la taxonomia científica. La mostra, titulada Random Specimen, consta d’11 obres individuals i 2 col·lectives de pintura i instal·lacions de les artistes sudcoreanas: Tae Yeun Kim, Soobin So, i Inhee Jang són el resultat d’una col·lecció d’obres que connecten ciència i art a través d’un sistema de classificació aleatori i un procés de investigació de les pròpies artistes. A més, amb l’objectiu de fomentar l’intercanvi de l’art contemporani amb el públic, tindran lloc uns tallers en què els interessats podran experimentar amb els materials usats per les artistes i aprofundir sobre nous conceptes de l’art. L’any 2016 el Laboratori de KimSoJang va ser seleccionat per a la convocatòria d’art i ciència “GAS 2016″, organitzada pel Ministeri de Ciència TIC, i planificació del futur i la Fundació de Creació Científica de Corea. Kim Tae Yeun a través de la seva obra instal·lació tirulada “Cos” explica o mira de mostrar el concepte de vides virtuals que tant l’inquieta. Una imatge de vida imaginària creada descomposant l’objecte amb les millors eines i avançada tecnologia visual. D’aquesta manera es creen imatges virtuals que no són reals, desperten sentiments com si aquestes vides existissin. La coexistència dels dos móns, l’imaginari i el real. So Soobin a la seva “República de vida” mostra una il·lustració de diversos processos juxtaposats de creixement de las plantes; cèl·lules, llavors, pistils, ovaris, fruites i vegetals. Jang Inhee és la creadora d’`Equilibri” on totes les nombroses figures humanes s’assemblen,però són diferents. Un plat acrílic creat amb mirall tallat en pel·lícula de polièster.

Etiquetes: art contemporani · Centre Cultural Coreà a Madrid · Galeria Han-ul · taxonomia científica