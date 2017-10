Mor la pintora realista Isabel Quintanilla als 79 anys

El 24 d’octubre, va morir a Brunete la pintora Isabel Quintanilla als 79 anys d’edat. Isabel va ser una de les protagonistes de l’exposició Realistes de Madrid, que es va poder veure al Museu Thyssen-Bornemisza entre febrer i maig de l’any passat, i la seva obra va ser sens dubte una de les més admirades i destacades pels visitants de la mostra.

“Per a molts, Maribel va ser el gran descobriment de la nostra exposició Realistes de Madrid. En la seva obra dels anys seixanta i setanta hi ha alguna cosa radical, un rigor sense concessions. Un got de duralex en un ampit o un tros de mur dibuixats o pintats per ella tenen una serenitat i una veritat que no es pot oblidar. Com a persona, Maribel era una dona plena d’energia, de llum “ha dit Guillermo Solana, director artístic del Museu i comissari al costat de María López de l’exposició que va tenir lloc al Thyssen.

L’obra d’Isabel Quintanilla forma part actualment de les col·leccions de museus i institucions com The Baltimore Museum of Art, la National Galerie de Berlín, el Städtische Kunstsammlungen de Darmstadt, l’Hamburger Kunsthalle d’Hamburg, el Museum Athenaeum d’Hèlsinki, el Museu Municipal Comte duc de Madrid, la Bayerische Saatsgemäldesammlung de Munic, el Neues Museum de Nuremberg, la Staatsgalerie de Stuttgart, el Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institution, de Washington DC, així com d’importants col·leccions d’art com la del Banc d’Espanya, en Madrid.

El 3 de novembre a les 19 hores, se celebrarà un funeral a la Parròquia de l’Assumpció de Nostra Senyora, a Brunete.

Etiquetes: Isabel Quintanilla · Museu Thyssen-Bornemisza