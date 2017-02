Mor Jannis Kounellis, representant de l'”arte povera”

El representant de l’arte povera, Jannis Kounellis va morir el dia 16 de febrer a Roma a l’edat de 80 anys. Kounellis va néixer a la ciutat grega del Pireu però de molt jove es va desplaçar a Roma per estudiar art. De fet, la capital italiana va ser la seva ciutat adoptiva.

Kounellis ha estat un artista molt conegut per les seves accions en el món de l’art però també, per les polèmiques instal·lacions que ha desenvolupat. Va exposar per primera vegada a Barcelona l’any 1989 a l’Espai Poble nou. La galeria Carles Taché de Barcelona va organitzar tres exposicions de Kounellis, la primera el 1999.

A les imatges, a dalt, Ferro i tela, 2008 de Kounellis (Galeria Carles Taché). A sota, l’artista grec.





Etiquetes: Espai Poble nou · Galeria Carles Taché · Jannis Kounellis