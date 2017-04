Mor als 81 anys l’escultor Xavier Corberó

A l’edat de 81 anys ha mort l’Esplugues de Llobregat l’escultor Xavier Corberó Olivella, que va dissenyar les medalles dels Jocs Olímpics de Barcelona ‘92.

Corberó va néixer l’any 1935 a Barcelona. Va iniciar els seus estudis artístics a l’Escola Massana, fundada pel seu pare juntament amb Llorenç Artigas. Ha treballat a la fundació Medici de Lausana on va viure un per iode clau en la seva formació i on va rebre la influència de Pau Gargallo i Henry Moore. Va tornar a Catalunya l’any 1960. Ha estat guardonat en diferents ocasions: Premi Manolo Hugué, Ramon Rogent, Medalla d’Or de l’Estat de Baviera. Es va traslladar a Nova York on es va relacionar amb l’ambient d’artistes com Michel Duchamp, Man Ray o Max Ernest…. L’any 1960 es va instal·lar a Esplugues de Llobregat.

A la imatge, escultura de Xavier Corberó. Jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell.

