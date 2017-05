Montserrat Iniesta, directora d’El Born, Centre de Cultura i Memòria

El concurs públic per cobrir la direcció d’El Born, Centre de Cultura i Memòria s’ha resolt amb la proposta per nomenar per al càrrec l’antropòloga i museòloga Montserrat Iniesta González. La proposta ha comptat amb el suport unànime de la Comissió Assessora, formada per especialistes de reconegut prestigi en la matèria, i ha estat avalada i acceptada per unanimitat per la Comissió de Valoració.

En el seu veredicte, la Comissió Assessora ha considerat que la seva candidatura mostra un equilibri ferm entre els elements patrimonials del Born i tot el desenvolupament dels programes de Memòria. Així mateix, considera que el projecte de gestió presentat al concurs planteja un marc conceptual profund i clar, tant patrimonial com de memòria, i dona una dimensió realista al projecte.

La Comissió de Valoració, atenent el criteri de la Comissió Assessora, ha avalat la decisió, amb un veredicte on considera que la candidata ofereix garanties suficients per desenvolupar i dur a terme amb èxit el projecte estratègic que ha presentat per ocupar el lloc de Direcció del Born Centre de Cultura i Memòria de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB).

Amb aquesta proposta, una dona es converteix en la primera directora del Born, una plaça de nova creació atès que fins ara, i des de l’obertura de l’equipament el 2013, no existia aquesta categoria. En total, al concurs, que es va convocar el passat mes de febrer, s’hi ha presentat un total de 19 persones.

Montserrat Iniesta és reconeguda, entre d’altres, per la direcció i la transformació que sota el seu mandat ha viscut el Vinseum, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, de Vilafranca del Penedès. Dedicada a la museologia i a tasques d’assessorament, en els darrers anys ha estat consultora del Centro Nacional de Memoria Història pel Museo Nacional de la Memòria, de Bogotá.

La Comissió Assessora que ha participat en el Concurs per escollir la nova direcció ha estat integrada per Borja de Riquer, Catedràtic d’Història de la UAB; Margarida Sala, Directora del Museu d’Història de Catalunya; Joaquim Albareda, Catedràtic d’Història Moderna de la UPF; Francisco Ferrándiz, Director de Recerques CSIC i Stéphane Michonneau, Catedràtic de la Universitat de Lille. La Comissió de Valoració ha estat integrada per representants de les Gerències de Recursos, Recursos Humans i de l’Institut de Cultura de Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona.

Entre les funcions de la nova directora hi haurà les de definir, impulsar i gestionar les exposicions i programes del Centre, les activitats culturals i promoure la relació amb la Universitat i la resta de la comunitat educativa. Així mateix, haurà de documentar, investigar, catalogar i difondre el patrimoni públic conservat al Centre i garantir la correcta conservació del jaciment arqueològic del Centre i d’aquells elements patrimonials que el constitueixen.

