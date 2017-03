Monika Buch exposa el moviment a la Galeria Punto

annaïs miró

Del 7 d’abril al 21 de maig de 2017, la Galeria Punto de València, al carrer Baró de Càrcer, 37, presenta l’exposició Monika Buch, tras la búsqueda del movimiento. Monika Buch, l’única dona espanyola que estudia a la HfG d’Ulm (escola que reincorpora després de la guerra el llegat de la Bauhaus), neix a València l’any 1936, de pares alemanys, i la seva infantesa transcorre entre Alemanya i Espanya, on la seva família es desplaça per evitar la guerra civil i la segona guerra mundial, respectivament. L’any 1955, després de finalitzar els seus estudis al Col·legi Alemany de Barcelona, la seva mare li presenta un retall de premsa amb un article de “Die Zeit” sobre la inauguració del nou edifici de Max Bill per a la Hochschule für Gestaltung (HfG) a la ciutat alemanya d’Ulm. La pròpia Monika relata com es la seva mare qui l’anima a abandonar Espanya per cursar estudis a la nova escola de disseny. Allà es familiaritza amb els treballs de Max Bill (el seu professor) o Walter Zeischegg i amb els objectes dels alumnes participants als tallers al gener de 1956, data de la seva arribada a Ulm, i a l’octubre d’aquest mateix any comença oficialment els estudis de disseny en aquesta escola. A la HfG es proposa un estudi de la percepció visual abstracta, no objectiva, interessada en les lectures contradictòries, en l’anàlisi dels indicadors de profunditat, en les perspectives linials. Cal destacar, també, que aquesta escola va plantejar una nova manera de veure l’art com un element total, la serialitat, la percepció i la relació entre la’artesania i la producció mecànica, a través de la seva proposta d’estudi de la geometria descriptiva segons el mètode dinàmic, a través de la generació de la forma pel moviment per tal de reactivar el sentit geomètric.

